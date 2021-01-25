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Беларусь укрепляет сотрудничество с российскими регионами

25.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Партнерские отношения развивают во всех сферах - в том числе, в агропромышленном комплексе, энергетике, строительстве, машиностроении.  Например, продукция Минского автомобильного завода курсирует по регионам около 25 лет. В среднем на экспорт туда отправляют около 40 % от общего объема продукции пассажирской техники. При этом портфель заказов увеличивается и новыми контрактами. 

Владимир Дормаш,  заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ": "Из регионов открытий мы всегда смотрим, куда в предыдущие года нам не всегда получалось заходить. За 20-ый год стоит отметить Забайкальский край - Улан-Удэ, там нашей техники не было новой. И, наверное, Республику Башкортостан. В предыдущем, 2019-м,  такими регионами являлись, например, Камчатка, тоже там дальний регион. Были в Сахалине, Приморье, а в Камчатке не было. В 19-м начали поставлять, в 20-м продолжили. Уже на данный момент у наших партнеров, дилеров есть заказы - снова будем готовиться к поставке".

Сергей Гунько, первый замминистра промышленности Беларуси: "Что касается пассажирского транспорта - здесь, конечно, РФ рассматривает возможность не классической поставки наших, например, дизельных автобусов, а это уже либо газовая техника, либо электробусы. Очень успешно проходят переговоры в Северо-западном округе, и есть понимание, есть даже опыты эксплуатации нашего электробуса, поэтому мы, похоже, можем выйти на достаточно хорошие контракты в этом направлении".

Только в прошлом году МАЗ экспортировал в регионы России около 800 единиц пассажирской техники. Она проходит и дополнительную модернизацию, учитывая климат и местные особенности. Например, специально для северных регионов автобусы утепляют, и после апгрейда техника выдерживает морозы до минус 50 градусов.

 
 
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Партнерские отношения развивают во всех сферах - в том числе, в агропромышленном комплексе, энергетике, строительстве, машиностроении.  Например, продукция...
 
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