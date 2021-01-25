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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь укрепляет сотрудничество с российскими регионами Партнерские отношения развивают во всех сферах - в том числе, в агропромышленном комплексе, энергетике, строительстве, машиностроении. Например, продукция...

Партнерские отношения развивают во всех сферах - в том числе, в агропромышленном комплексе, энергетике, строительстве, машиностроении. Например, продукция Минского автомобильного завода курсирует по регионам около 25 лет. В среднем на экспорт туда отправляют около 40 % от общего объема продукции пассажирской техники. При этом портфель заказов увеличивается и новыми контрактами.Только в прошлом году МАЗ экспортировал в регионы России около 800 единиц пассажирской техники. Она проходит и дополнительную модернизацию, учитывая климат и местные особенности. Например, специально для северных регионов автобусы утепляют, и после апгрейда техника выдерживает морозы до минус 50 градусов.