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На аукцион выставлены два необычных участка - между озерами Нарочь и Мястро. Начальная цена – от 28 тысяч рублей
25.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мядельский сельисполком объявил об аукционе трех земельных участков, два из которых находятся в очень красивом месте – на перешейке между озерами Нарочь и Мястро. Извещение о проведении аукциона по продаже участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов опубликовано в газете «Звязда» 23 января. Сам аукцион при наличии заявителей пройдет 26 февраля.
Итак, два из трех земельных наделов находятся в деревне Гатовичи Мядельского района, что примерно в 140 километрах от Минска. Особенность этой деревни в том, что сразу с двух сторон ее окружают озера – Нарочь и Мястро. Более того, всего в нескольких километрах от населенного пункта находится еще один популярный у туристов водоем – озеро Белое. На последнем, к слову, располагается известный санаторий «Сосны». Сама же деревня также является небольшим курортом – тут есть несколько усадеб, по соседству работают такие туристические объекты, как «Аптекарский сад» и «Дендрариум».
Предлагаемые участки имеют площадь в 20 и 25 соток. Начальная стоимость того, что поменьше – 28 тысяч рублей, участка побольше – 38 тысяч. Оба они располагаются на главной улице поселка – Центральной. К обоим участкам ведет асфальтированная дорога.
Отмечаются, что эти
Третий земельный участок также находится в живописном месте – в деревне Азарки-Дворище, неподалеку от озера Баторино. Буквально в нескольких километрах от деревни находится и одна из популярных туристических стоянок в районе Нарочанских озер – Кочерги. Расстояние от Минска составляет примерно 115 километров.
Аукцион состоится 26 февраля в 14.00, в Мядельском сельисполкоме. Для того, чтобы в нем поучаствовать необходимо заранее подать заявление и внести задаток в 10% от начальной цены.
Фото: PlanetaBelarus.by
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На аукцион выставлены два необычных участка - между озерами Нарочь и Мястро. Начальная цена – от 28 тысяч рублей
Мядельский сельисполком объявил об аукционе трех земельных участков, два из которых находятся в очень красивом месте – на перешейке между озерами Нарочь и Мястро....
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