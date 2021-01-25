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На аукцион выставлены два необычных участка - между озерами Нарочь и Мястро. Начальная цена – от 28 тысяч рублей

25.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мядельский сельисполком объявил об аукционе трех земельных участков, два из которых находятся в очень красивом месте – на перешейке между озерами Нарочь и Мястро. Извещение о проведении аукциона по продаже участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов опубликовано в газете «Звязда» 23 января. Сам аукцион при наличии заявителей пройдет 26 февраля.

На аукцион выставлены два необычных участка - между озерами Нарочь и Мястро. Начальная цена – от 28 тысяч рублей
Тот самый перешеек между двумя озерами. На снимке в верхней части видна и деревня Гатовичи.

Итак, два из трех земельных наделов находятся в деревне Гатовичи Мядельского района, что примерно в 140 километрах от Минска. Особенность этой деревни в том, что сразу с двух сторон ее окружают озера – Нарочь и Мястро. Более того, всего в нескольких километрах от населенного пункта находится еще один популярный у туристов водоем – озеро Белое. На последнем, к слову, располагается известный санаторий «Сосны». Сама же деревня также является небольшим курортом – тут есть несколько усадеб, по соседству работают такие туристические объекты, как «Аптекарский сад» и «Дендрариум».

Еще одна достопримечательность Гатовичей – самая короткая река Беларуси. Именно так называют Скему, вытекающую из озера Мястро и впадающую в озеро Нарочь. По разным данным, ее длина составляет от 166 до 200 метров.

На аукцион выставлены два необычных участка - между озерами Нарочь и Мястро. Начальная цена – от 28 тысяч рублей
Река Скема, соединяющая два озера

Предлагаемые участки имеют площадь в 20 и 25 соток. Начальная стоимость того, что поменьше – 28 тысяч рублей, участка побольше – 38 тысяч. Оба они располагаются на главной улице поселка – Центральной. К обоим участкам ведет асфальтированная дорога.

Отмечаются, что эти земельные участки в Минской области продаются без каких-либо коммуникаций, но с возможностью подключения электроэнергии и центрального газоснабжения. А вот центральное водоснабжение в населенном пункте отсутствует, проводить воду придется самостоятельно. Кроме того, стоит отметить, что в связи с расположением участка в водоохранной зоне озера Нарочь, он имеет ограничения в использовании.

На аукцион выставлены два необычных участка - между озерами Нарочь и Мястро. Начальная цена – от 28 тысяч рублей
Санаторий "Сосны"

Третий земельный участок также находится в живописном месте – в деревне Азарки-Дворище, неподалеку от озера Баторино. Буквально в нескольких километрах от деревни находится и одна из популярных туристических стоянок в районе Нарочанских озер – Кочерги. Расстояние от Минска составляет примерно 115 километров.

Площадь этого участка – 22 сотки. Коммуникаций тут нет, к электричеству и газу можно подключиться, с водой придется разбираться самостоятельно.

Начальная цена – 8 тысяч рублей.

На аукцион выставлены два необычных участка - между озерами Нарочь и Мястро. Начальная цена – от 28 тысяч рублей
Озеро Баторино, рядом с которым находится деревня Азарки-Дворище.

Аукцион состоится 26 февраля в 14.00, в Мядельском сельисполкоме. Для того, чтобы в нем поучаствовать необходимо заранее подать заявление и внести задаток в 10% от начальной цены.

Фото: PlanetaBelarus.by

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Теги: Минск
 
 
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Мядельский сельисполком объявил об аукционе трех земельных участков, два из которых находятся в очень красивом месте – на перешейке между озерами Нарочь и Мястро....
 
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