На аукцион выставлены два необычных участка - между озерами Нарочь и Мястро. Начальная цена – от 28 тысяч рублей

Предлагаемые участки имеют площадь в 20 и 25 соток. Начальная стоимость того, что поменьше – 28 тысяч рублей, участка побольше – 38 тысяч. Оба они располагаются на главной улице поселка – Центральной. К обоим участкам ведет асфальтированная дорога.

Отмечаются, что эти земельные участки в Минской области продаются без каких-либо коммуникаций, но с возможностью подключения электроэнергии и центрального газоснабжения. А вот центральное водоснабжение в населенном пункте отсутствует, проводить воду придется самостоятельно. Кроме того, стоит отметить, что в связи с расположением участка в водоохранной зоне озера Нарочь, он имеет ограничения в использовании.