Британские СМИ о подробностях крупной аферы: подозреваемый бежал через Минск, за бизнес-джет платил налом

Источник материала: Tut.by

В Европе продолжается скандал вокруг финтех-компании Wirecard, крах которой называют одним из крупнейших послевоенных мошенничеств в сфере бухучета в Европе, в результате которого пропало 1,9 млрд евро корпоративных средств. На днях стало известно о новых задержаниях и было подтверждено, что главный фигурант сбежал через Минск.



Фото: Reuters

Бывшего гендиректора Wirecard Маркуса Брауна и нескольких бывших топ-менеджеров несколько месяцев назад взяли под стражу в Германии.

Один из главных участников скандала Ян Марсалек, по данным СМИ, скрывался в Подмосковье. Его побег и исчезновение — одна из главных интриг расследования. В воскресенье, 24 января, британская The Financial Times сообщила , что два австрийца арестованы за организацию побега.

Венская полиция арестовала бывшего высокопоставленного чиновника австрийской секретной службы и бывшего депутата правого крыла, которых обвиняют в организации побега Яна Марсалека в Беларусь в июне 2020 года. Топ-менеджер компании Wirecard скрылся вскоре после того, как его отстранили от работы в компании и за несколько дней до того, как прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. FT отмечает, что бывшего главного операционного директора Wirecard называют вдохновителем мошенничества, которое привело к обрушению Wirecard. Прокуратура подозревает, что 40-летний гражданин Австрии, фигурирующий в списке самых разыскиваемых Интерполом, лично присвоил сотни миллионов евро.

Точное местонахождение Марсалека до сих пор неизвестно, но The Financial Times ссылается на полицейский документ, который стал первым официальным подтверждением того, что прошлым летом он бежал из Австрии в Беларусь на частном самолете Cessna Citation Mustang 510, за который он заплатил наличными. Организовали этот перелет как раз два задержанных в Вене человека.

Ранее участники международного журналистского расследования сообщали , что бывший член совета директоров обанкротившейся Wirecard уже много лет находился в фокусе российских спецслужб.

В ходе совместного журналистского расследования, в котором участвовали сотрудники Der Spiegel, The Insider, Bellingcat и медиагруппы McClatchy, выяснилось, что Ян Марсалек поддерживал на удивление интенсивные связи с некими партнерами в России.

«Согласно иммиграционным данным, которые попали в распоряжение Bellingcat, Марсалек был частым гостем в России: за последние 10 лет он совершил более 60 поездок в страну. Его иммиграционное досье насчитывает 597 страниц, что намного больше, чем у любого иностранца, с которым мы сталкивались за пять лет подобных расследований», — пишет The Insider.

Примечательно, что Марсалек летал в Россию часто на чартерных бизнес-джетах и проводил в Москве, как правило, всего несколько часов. В ходе расследования выяснилось также, что с 2015 года Марсалек занимался якобы коммерческими проектами в Ливии, а на самом деле — планами по созданию частных военных компаний, пишет Deutsche Welle.