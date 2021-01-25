Идея сырая и пафосная. Что не так с Всебелорусским народным собранием, оплотом «прямой демократии»

Источник материала: Tut.by

Кастрычніцкі эканамічны форум продолжает анализировать распространенные белорусские мифы, добравшись до Всебелорусского народного собрания, которые госСМИ называют проявлением самой прямой и непосредственной демократии. «По сути, попытки дискредитации ВНС — это политический заказ на уничтожение народовластия на планете», цитирует канал госСМИ. «Этот тезис подобен крупному алмазу — огранщик должен сперва справиться с восхищением и лишь затем браться за работу. Он раскроется лучше, если дополнить его еще парочкой тезисов: «Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом» и «должен быть представительский орган, который будет удерживать ситуацию, обеспечивать баланс сил между ветвями власти», пишет телеграм-канал КЭФ.





Начнем с определения из Википедии: «демократия — это политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии». В этом контексте ВНС можно рассматривать как проявление демократии, потому что все его делегаты одинаково воздействуют на исход процесса (вопрос, как). Но не «прямой и непосредственной», а представительной демократии. Ну, а под правовой новацией «конституционный орган», вероятно, подразумевается «представительный орган, обеспечивающий баланс сил между ветвями власти», наличие которого закреплено в Конституции.

Здесь возникают две коллизии. Во-первых, члены представительных органов избираются либо всенародным голосованием, либо сообществами, чьи интересы они представляют. Избираются (с соблюдением прозрачных демократических процедур), а не назначаются представителями других ветвей власти. В этом контексте ВНС не является ни представительным органом, ни образцом демократии. Во-вторых, баланс сил между ветвями власти достигается не за счет передачи полномочий «надвластному» конституционному органу, а за счет разделения властей: законодательной (парламент, местные советы), исполнительной (президент, правительство, исполнительные комитеты) и судебной. Предоставление любому органу полноты власти (а речь идет именно об этом) как раз таки уничтожает «баланс сил между ветвями власти», в крайних случаях делая их бутафорией и данью традициям, пишут эксперты.

Далее представим себе, что делегаты ВНС (2700 человек, действующих на общественных началах) выбираются с соблюдением открытых демократических процедур. Такая процедура явно недешевая: масштабы, конечно, меньшие, чем в случае выборов в местные советы (там выбирается более 18 тыс. человек, но без сельсоветов — меньше 5000), но намного большие, чем при выборах в Палату представителей (110 депутатов). Кроме того, работа в представительном органе требует немалых усилий и погружения в тему. Ну не будешь же ты определять судьбы страны с кондачка, послушав несколько выступлений и не изучив предварительно толстую папку материалов? Но даже если такую «толстую папку» выдать каждому делегату заранее, как много из них глубоко проработает вопрос «на общественных началах»? Но и это не все вопросы: если мы будем избирать такой масштабный представительный орган, то, зачем нам парламент (обе палаты)? Да и областные советы, пожалуй, лишние — при таком-то представительстве всех регионов.

В общем, идея ВНС как «конституционного органа» сырая со всех сторон, а попытки подать ее как торжество демократии могли бы быть и более проработанными, констатируют эксперты. Этот факт иллюстрирует вторая часть рассматриваемого тезиса: приплетать (простите, но это наиболее уместное слово) к нападкам на ВНС крупный капитал (это чей же, российский? — в Беларуси наиболее выражены именно его интересы) и придавать народовластию ВНС планетарный масштаб вполне уместно для мелкого блога, но публиковать такое в качестве экспертного мнения в крупнейшем государственном СМИ?

Чтобы не быть обвиненными в неконструктивной критике, позволим себе порекомендовать авторам предложений к новой Конституции тщательнее изучить принцип разделения властей. Для Беларуси он особенно актуален: раз уж мы созрели для подлинного народовластия, то каждая ветвь власти должна избираться демократическим путем, иметь четко разграниченные полномочия и механизмы контроля друг друга. Так будут обеспечены и народовластие, и баланс сил между ветвями власти, резюмируют авторы.