В каком году было построено общежитие, неизвестно. Однако объект возводили по проекту №1-404, по этому же проекту в Минске возведено еще несколько общежитий, которые принадлежат разным организациям. Строили по такому проекту в середине 50-х годов прошлого столетия. В большинстве случаев это четырехэтажные одноподъездные здания, но встречаются с высотой в 3 и 5 этажей.

Кстати, соседнее здание по адресу Солнечная, 30, возведено по такому же проекту, однако уже идет как жилой дом.