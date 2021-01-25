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Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир

25.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске планируют переделать одно из общежитий в жилой дом. На работы собираются потратить 320 тыс. рублей. По завершении в старенькой пятиэтажке должно появиться 118 новых квартир.

Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир

В этом году в Минске собираются переделать одно из общежитий в жилой дом. Речь идет об общежитии №1, которое принадлежит концерну «Беллегпром» ОАО «Камволь» и расположено на улице Солнечной, 31.

Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир

В каком году было построено общежитие, неизвестно. Однако объект возводили по проекту №1-404, по этому же проекту в Минске возведено еще несколько общежитий, которые принадлежат разным организациям. Строили по такому проекту в середине 50-х годов прошлого столетия. В большинстве случаев это четырехэтажные одноподъездные здания, но встречаются с высотой в 3 и 5 этажей.

Кстати, соседнее здание по адресу Солнечная, 30, возведено по такому же проекту, однако уже идет как жилой дом.

Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир

На реконструкцию общежития в жилой дом планируют потратить 320.000 рублей. 300.000 было заложено Инвестиционной программой на 2020 год, еще 20.000 предусмотрено инвестпрограммой на 2021 год.

После получения иного статуса в доме должны появиться 118 квартир общей площадью 5587 квадратных метров. То есть в среднем квартира будет площадью в 47 «квадратов». Завершить перевод общежития в жилой дом планируют в этом году. Кому достанутся эти квартиры, пока выяснить не удалось.

Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир
Общежитие "Камволя" в Минске переделают под жилой дом на 118 квартир

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске планируют переделать одно из общежитий в жилой дом. На работы собираются потратить 320 тыс. рублей. По завершении в старенькой пятиэтажке должно появиться...
 
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