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В Беларуси продолжается вакцинация медиков российским препаратом "Спутник V"
25.01.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Могилевской области будет охвачено 1610 человек. В областном центре прививку делают в 6-й и центральной поликлиниках. На первом этапе вакцинируют медработников 6 административных территорий - Бобруйска, Могилева, Осиповичей, Климовичей, Белыничей, Быхова.
Ирина Ляхович, первый замначальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома: "Мы показываем пример. Вакцина прошла клинические испытания, доказала свою эффективность и безопасность. Поэтому я сегодня прививаюсь и всем советую, особенно медицинским работникам. А также учителям и работникам органов соцзащиты".
Светлана Нечай, главный государственный санитарный врач Могилевской области: "Получена вся необходимая вакцина, сформирована вся необходимая материально-техническая база для безопасного хранения вакцинных препаратов. Обеспечен необходимый температурный контроль на всех этапах транспортировки, хранения и самой процедуры вакцинации".
Согласно инструкции по применению вакцины, после прививки предусмотрен 30-минутный период наблюдения за пациентом.
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В Могилевской области будет охвачено 1610 человек. В областном центре прививку делают в 6-й и центральной поликлиниках. На первом этапе вакцинируют медработников 6...
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