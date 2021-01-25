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В Беларуси продолжается вакцинация медиков российским препаратом "Спутник V"

25.01.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Могилевской области будет охвачено 1610 человек. В областном центре прививку делают в 6-й и центральной поликлиниках. На первом этапе вакцинируют медработников 6 административных территорий - Бобруйска, Могилева, Осиповичей, Климовичей, Белыничей, Быхова.   

Ирина Ляхович, первый замначальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома: "Мы показываем пример. Вакцина прошла клинические испытания, доказала свою эффективность и безопасность. Поэтому я сегодня прививаюсь и всем советую, особенно медицинским работникам. А также учителям и работникам органов соцзащиты". 

Светлана Нечай, главный государственный санитарный врач Могилевской области: "Получена вся необходимая вакцина, сформирована вся необходимая материально-техническая база для безопасного хранения вакцинных препаратов. Обеспечен необходимый температурный контроль на всех этапах транспортировки, хранения и самой процедуры вакцинации". 

Согласно инструкции по применению вакцины, после прививки предусмотрен 30-минутный период наблюдения за пациентом.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилевской области будет охвачено 1610 человек. В областном центре прививку делают в 6-й и центральной поликлиниках. На первом этапе вакцинируют медработников 6...
 
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