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В 2021-м - потребность в данной специализированной продукции для сельского хозяйства и лесной отрасли возрастет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Амкодор" планирует открыть сервисный центр в Иркутской области "Амкодор" планирует открыть сервисный центр по обслуживанию белорусской техники в Иркутской области. Об этом шла речь на встрече делегации холдинга с...

"Амкодор" планирует открыть сервисный центр по обслуживанию белорусской техники в Иркутской области. Об этом шла речь на встрече делегации холдинга с правительством региона. На переговорах отметили, чтоКак подчеркнул губернатор области Игорь Кобзев, для этого необходимо увеличить объемы поставок. Также губернатор подчеркнул, что область заинтересована в сотрудничестве не только в сфере поставок техники для Минлеса, но и для других региональных ведомств.