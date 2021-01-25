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"Амкодор" планирует открыть сервисный центр в Иркутской области

25.01.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

"Амкодор" планирует открыть сервисный центр по обслуживанию белорусской техники в Иркутской области. Об этом шла речь на встрече делегации холдинга с правительством региона. На переговорах отметили, что в прошлом году российские предприятия  закупили пять единиц техники "Амкодор".

В 2021-м - потребность в данной специализированной продукции для сельского хозяйства и лесной отрасли возрастет

Как подчеркнул губернатор области Игорь Кобзев, для этого необходимо увеличить объемы поставок. Также губернатор подчеркнул, что область заинтересована в сотрудничестве не только в сфере поставок техники для Минлеса, но и для других региональных ведомств.
 
 
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"Амкодор" планирует открыть сервисный центр по обслуживанию белорусской техники в Иркутской области. Об этом шла речь на встрече делегации холдинга с...
 
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