Максим Знак остается в СИЗО до марта, суд отклонил жалобу защиты

Источник материала: Tut.by

Суд Партизанского района оставил без удовлетворения жалобу защиты Максима Знака на продление срока заключения под стражу до 9 марта. Юрист остается в СИЗО № 1 на улице Володарского, сообщает пресс-служба Бабарико .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, Максим Знак был задержан 9 сентября. Он обвиняется в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), защита сегодня направила в Генпрокуратуру жалобу на все предыдущие отказы в прекращении уголовного преследования. Это дело на Координационный совет было возбуждено в августе.

В декабре Генпрокуратура возбудила два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Максиму Знаку обвинений по новым делам предъявлено не было .