|
Максим Знак остается в СИЗО до марта, суд отклонил жалобу защиты
25.01.2021 14:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Партизанского района оставил без удовлетворения жалобу защиты Максима Знака на продление срока заключения под стражу до 9 марта. Юрист остается в СИЗО № 1 на улице Володарского, сообщает
Напомним, Максим Знак был задержан 9 сентября. Он
В декабре Генпрокуратура
Максиму Знаку обвинений по новым делам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрист обвиняется в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), защита сегодня направила в Генпрокуратуру жалобу на все предыдущие отказы в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)