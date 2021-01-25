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Максим Знак остается в СИЗО до марта, суд отклонил жалобу защиты

25.01.2021 14:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Партизанского района оставил без удовлетворения жалобу защиты Максима Знака на продление срока заключения под стражу до 9 марта. Юрист остается в СИЗО № 1 на улице Володарского, сообщает пресс-служба Бабарико.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, Максим Знак был задержан 9 сентября. Он обвиняется в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), защита сегодня направила в Генпрокуратуру жалобу на все предыдущие отказы в прекращении уголовного преследования. Это дело на Координационный совет было возбуждено в августе.

В декабре Генпрокуратура возбудила два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Максиму Знаку обвинений по новым делам предъявлено не было.

 
 
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Юрист обвиняется в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), защита сегодня направила в Генпрокуратуру жалобу на все предыдущие отказы в...
 
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