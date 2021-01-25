А протесты - врозь. Почему Путин не будет гулять с автоматом и в России не запретят синие трусы

Источник материала: Tut.by

Географическая и историческая близость Беларуси и России играет с нами разные шутки. Вот и протесты приключились хоть и на разной почве, но вполне синхронно, что обеспечило широкие возможности для Минска в очередной раз сравнить круглое и мягкое и даже попытаться оправдать свои действия защитой России от нестабильности. Мол, заразная эта штука, протесты, — мы у себя задушим, и соседу польза.

Ольга ЛойкоГлавный редактор политико-экономического блока новостей Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.

Желание подсобить соседу Минск мучает давно. Еще в сентябре Александр Лукашенко заявил о «перехвате разговора Варшавы с Берлином», из которого якобы следует, что заявление Меркель об отравлении Навального является фальсификацией.

— Мы перехватили разговор до выступления Меркель (канцлера Германии Ангелы Меркель. — Прим. TUT.BY) — она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Варшава разговаривала с Берлином, два абонента, я вам дам почитать, мы подготовим и направим в ФСБ. И там отчетливо говорится, что это фальсификация, никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, для ее администрации, факты, а может, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди? — сказал Лукашенко.

Какое отношение к перехваченному разговору имеет упомянутая всуе Меркель, непонятно, но беседа Майка и Ника стала хитом в соцсетях . Мишустин выслушал сенсацию с покерфейсом, Кремль комментировать сенсацию отказался и в сентябре, и в декабре. Разве что близкий к пресс-службе Путина «Пул № 3» прошелся, мол, «и Путин должен это слушать?».

Протесты — дело деликатное, и опыт Беларуси по их «сдуванию» — весьма специфический. Тут и тысячи свидетельств насилия в отношении мирных протестующих (со свидетельствами немирности все гораздо хуже, протестующие демонстративно отказывались жечь машины, громить витрины и штурмовать здания), и уголовные дела по универсальной юрисдикции, и набирающие оборот санкции. Так что опыт «как не надо делать» — налицо. И очевидно, что Путин не появится в Кремле с автоматом, а в России не запретят синие трусы — ни носить, ни сушить на собственном балконе. Очень уж комично и неэффективно.



Фото: пресс-служба президента Беларуси / РИА Новости

Беларусь сработала очевидно грязно: проваленные выборы, множество свидетельств фальсификаций, издевательств, избиений, задержаний сотрудников СМИ, в том числе — российских. Путин «обнулился» куда более аккуратно и прокололся только на Навальном, которого пришлось задерживать хотя бы потому, что лучшего хода он властям просто не оставил. Не просчитали его уровень амбиций и бесстрашия, но эскалации конфликта с народом Кремль явно не хочет.

Сравните риторику силовиков двух стран, чтобы убедиться. Где Минск грозит концлагерями и расстрелами, там Москва извиняется перед ударенной в живот женщиной. К ней в палату сперва приходит начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, полковник — извиняться от лица всего личного состава. Потом подтягивается и ударивший полицейский — с цветами и разъяснениями, мол «запотело забрало». Белорусская бы жертва ответила за все — и за несанкционированное мероприятие, и за нападение на милиционера (сама на него кинулась, он ногой пытался дистанцию удержать, трое в балаклавах подтвердят), и заодно за забрало запотевшее. Навскидку — года три "химии" гражданочке минимум.

Так что белорусская риторика, мол, мы с вами в одном окопе и сейчас порубим этих протестунов в капусту, в России не популярна. Сидеть в одном окопе с таким соседом репутационно небезопасно, тем более страна большая и народ нервный. Лучше уж по любви, без перегибов. Тем более Кремль народу и деньги на карантин подкидывал (маловато, но можно еще по сусекам поскрести), и вакцину разработали (и ее считают перспективной не только прокремлевские политологи, но и многие эксперты), и даже рост цен обещают притормозить .

Братские объятия стали слишком токсичными, и Россия всеми способами будет дистанцироваться от соседа. Крымских санкций и угрозы "Северному потоку - 2" вполне хватает, чтобы Кремлю не хотелось серьезно вписываться за Лукашенко. Хватит с союзника и аккуратной риторики Лаврова , да скромной финансовой подпитки на 1,5 млрд долларов, чтоб сосед под долгами не рухнул.

Россия будет ограждать свои протесты от неумелых рук союзника. Это дело семейное, сами, мол, порешаем. Будут долго на улицах упираться, так и Навального выпустим. Пусть кино снимает, тем более что трансформировать даже 80 млн просмотров фильма про «дворец Путина» на YouTube в голоса даже на местных выборах — не так просто. А то и пусть выиграет какие-нибудь (благо до главных еще далеко). Закопается в хозяйственных проблемах — любо-дорого посмотреть будет.

Разницу в отношении российских властей к протестам, своим и чужим, лучше всего можно почувствовать через «Коммерсант», зеркало русской революции и эволюции. Вот взвешенный, аккуратный репортаж с протестов в России . А здесь — эмоциональный и ироничный рассказ Андрея Колесникова о минских событиях.

И его же декабрьские реплики о заседании ОДКБ:

— В условиях этих неравноправных систем координат манипулирование людьми, применение гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций стали обычным явлением! — сообщил Александр Лукашенко. — Более того, никаких тут «цветных революций» нет, это обычные мятежи! Он все-таки до сих пор неувядаем, этот мощный старик. — Именно поэтому Беларусь в 2020 году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства. < > Нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности, уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки! Почему-то Александру Лукашенко до сих пор трудно признать, что белорусский народ совершенно не приемлет его по своим, можно сказать, глубоко личным причинам и, может, даже все-таки стерпел бы его снова, но были же 9−12 августа, и после этого — нет, не стерпел. — Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси! — прямо заявил Александр Лукашенко. Да, честно говоря, не без этого. — Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе! — припечатал или даже пригвоздил он. < > Господин Путин был аккуратен, борьбу Александра Лукашенко с его народом не поддерживал, «с оголтелым поведением» западных стран с легкостью соглашался: да, это его тема. < > Но вот та фраза: «Надо дать возможность народам самим разобраться в ситуации…» Это приговор власти Александра Лукашенко в Белоруссии. Господин Путин высказался и даже более определенно: — Но я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений и выстроить диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имея в виду и политический опыт президента Белоруссии. То есть он в который раз предложил ему уйти спокойно и не тянуть с этим.

Беларуси не удастся зацепиться за Россию, чтобы одним махом покончить сразу с двумя протестами, разными и по масштабам, и по причинам, и по возможным последствиям. Позиция Москвы останется неизменной, даже если какое-то время Лаврову будет некогда Минску про нее напоминать.

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