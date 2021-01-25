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А протесты - врозь. Почему Путин не будет гулять с автоматом и в России не запретят синие трусы
25.01.2021 14:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Географическая и историческая близость Беларуси и России играет с нами разные шутки. Вот и протесты приключились хоть и на разной почве, но вполне синхронно, что обеспечило широкие возможности для Минска в очередной раз сравнить круглое и мягкое и даже попытаться оправдать свои действия защитой России от нестабильности. Мол, заразная эта штука, протесты, — мы у себя задушим, и соседу польза.
Желание подсобить соседу Минск мучает давно. Еще в сентябре Александр Лукашенко
— Мы перехватили разговор до выступления Меркель (канцлера Германии Ангелы Меркель. — Прим. TUT.BY) — она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Варшава разговаривала с Берлином, два абонента, я вам дам почитать, мы подготовим и направим в ФСБ. И там отчетливо говорится, что это фальсификация, никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, для ее администрации, факты, а может, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди? — сказал Лукашенко.
Какое отношение к перехваченному разговору имеет упомянутая всуе Меркель, непонятно, но беседа Майка и Ника
Протесты — дело деликатное, и опыт Беларуси по их «сдуванию» — весьма специфический. Тут и тысячи свидетельств насилия в отношении мирных протестующих (со свидетельствами немирности все гораздо хуже, протестующие демонстративно отказывались жечь машины, громить витрины и штурмовать здания), и уголовные дела по универсальной юрисдикции, и набирающие оборот санкции. Так что опыт «как не надо делать» — налицо. И очевидно, что Путин не появится в Кремле с автоматом, а в России не запретят синие трусы — ни носить, ни сушить на собственном балконе. Очень уж комично и неэффективно.
Беларусь сработала очевидно грязно: проваленные выборы, множество свидетельств фальсификаций, издевательств, избиений, задержаний сотрудников СМИ, в том числе — российских. Путин «обнулился» куда более аккуратно и прокололся только на Навальном, которого пришлось задерживать хотя бы потому, что лучшего хода он властям просто не оставил. Не просчитали его уровень амбиций и бесстрашия, но эскалации конфликта с народом Кремль явно не хочет.
Сравните риторику силовиков двух стран, чтобы убедиться. Где Минск грозит концлагерями и расстрелами, там Москва
Так что белорусская риторика, мол, мы с вами в одном окопе и сейчас порубим этих протестунов в капусту, в России не популярна. Сидеть в одном окопе с таким соседом репутационно небезопасно, тем более страна большая и народ нервный. Лучше уж по любви, без перегибов. Тем более Кремль народу и деньги на карантин подкидывал (маловато, но можно еще по сусекам поскрести), и вакцину разработали (и ее считают перспективной не только прокремлевские политологи, но и многие эксперты), и даже
Братские объятия стали слишком токсичными, и Россия всеми способами будет дистанцироваться от соседа. Крымских санкций и угрозы "Северному потоку - 2" вполне хватает, чтобы Кремлю не хотелось серьезно вписываться за Лукашенко. Хватит с союзника и
Россия будет ограждать свои протесты от неумелых рук союзника. Это дело семейное, сами, мол, порешаем. Будут долго на улицах упираться, так и Навального выпустим. Пусть кино снимает, тем более что трансформировать даже 80 млн просмотров фильма про «дворец Путина» на YouTube в голоса даже на местных выборах — не так просто. А то и пусть выиграет какие-нибудь (благо до главных еще далеко). Закопается в хозяйственных проблемах — любо-дорого посмотреть будет.
Разницу в отношении российских властей к протестам, своим и чужим, лучше всего можно почувствовать через «Коммерсант», зеркало русской революции и эволюции. Вот взвешенный, аккуратный
И его же
Беларуси не удастся зацепиться за Россию, чтобы одним махом покончить сразу с двумя протестами, разными и по масштабам, и по причинам, и по возможным последствиям. Позиция Москвы останется неизменной, даже если какое-то время Лаврову будет некогда Минску про нее напоминать.
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Географическая и историческая близость Беларуси и России играет с нами разные шутки. Вот и протесты приключились хоть и на разной почве, но вполне синхронно, что...
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