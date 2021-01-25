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Доллар США и евро продолжили рост в начале недели
25.01.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Доллар США и евро продолжают дорожать, российский рубль потерял в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в понедельник.
В прошлую пятницу евро подскочил в цене на 0,61%, а доллар США прибавил в стоимости 0,41%. В начале новой рабочей недели иностранные валюты продолжили свой рост.
© Sputnik / Михаил Мордасов
Больше всех подорожал евро – на 0,49%, американская валюта стала дороже на 0,35%, а российский рубль потерял в цене 0,4%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в понедельник:
1 евро - 3,11 белорусского рубля,
1 доллар США - 2,56 белорусского рубля,
100 российских рублей - 3,41 белорусского рубля.
При покупке иностранной валюты нужно принимать во внимание, что банки, устанавливая курсы, руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс иностранной валюты лучше уточнять заранее. Он может меняться на протяжении дня и в выходные. Нелишним будет спросить и наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Как ранее сообщал Sputnik Беларусь экономический эксперт Ярослав Романчук
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Евро и американская валюта продолжили рост в начале рабочей недели, российский рубль подешевел по отношению к белорусскому рублю.
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