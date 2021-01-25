Определена максимальная стоимость квадратного метра льготного жилья

Минстройархитектуры озвучило максимальную цену одного метра квадратного жилья с учетом господдержки в 2021 году – она не превысит 1 152 рубля. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в эфире телеканала ОНТ.

Пархамович рассказал, что цену на квадратный метр льготного жилья правительство соотносит со среднемесячной заработной платой по стране. Таким образом, стоимость метра с учетом господдержки не превысит 1 152 бел.руб.

Цены на коммерческие квартиры будет формироваться с учетом спроса и стоимости стройматериалов, используемых в строительстве.

Министр сообщил, что в 2021 году планируется построить 4 млн.кв.м. жилья, из них 170 тысяч метров составит электрифицированные дома, где электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Для примера, в 2018 году было построено почти 6 тыс. кв. м. такого жилья, а в 2020 - более 100 тыс. кв. м.

Руслан Пархамович считает, в Беларуси не хватает арендного жилья, спрос значительно превышает предложение, поэтому в текущем году будет возведено 95 тыс.кв.м. арендных домов.