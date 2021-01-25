Строительство аграрной сверхдержавы откладывается

Источник материала: Sputnik Беларусь

На днях Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о том, что сельскохозяйственное производство в стране в 2020 году упало в сравнении с предыдущим годом на 11,5 процента. Об этом свидетельствует индекс сельскохозяйственной продукции, рассчитываемый службой.

Обвал сельского хозяйства в больших масштабах на Украине наблюдался в последний раз в… 1994 году. Для страны, руководство которой несколько лет назад объявило о курсе на построение "аграрной сверхдержавы", это болезненный удар.

Да, обвал во многом связан с природными катаклизмами весны – начала лета. Но в то же время он наглядно продемонстрировал несостоятельность объявленного курса. И не только потому, что "аграрная сверхдержава" в условиях ликвидации серьезной промышленности – это минимальное количество рабочих мест и бедность большей части населения страны даже при благоприятных погодных условиях. Но и потому, что сельское хозяйство, особенно растениеводство, являющееся основой сельского хозяйства на Украине, – это еще и в принципе рисковый вид деятельности, который от этих самых условий в значительной степени зависит.

А потому неизменность курса на построение "аграрной сверхдержавы" означает вечное колебание большинства населения между стабильной бедностью и неурожайной нищетой.

Несмотря на вышеупомянутые разговоры о построении "аграрной сверхдержавы", которые, к слову, сразу же всячески поддерживались американским посольством в Киеве (дает себя знать опыт приобретения реальных активов за бусы), следует заметить, что на уровень сельскохозяйственного производства 1990 года Украина вышла только в… 2019 году. И вот теперь производство опять упало ниже этого уровня.

Примечательно и то, как именно производство вышло на уровень 1990 года. Производство продукции растениеводства, которое имеет низкую добавленную стоимость и при которой создается минимум рабочих мест, планку 1990 года преодолело еще в 2011-м, достигнув к 2019 году 140 процентов от нее. А вот производство продукции животноводства, имеющее добавленную стоимость повыше и требующее большее количество рабочих мест, и к 2019 году доползло лишь до уровня 53 процентов от 1990 года. И это не намного превышает показатели 2000 года, когда в отрасли наблюдался пик падения до 42 процентов от уровня 1990 года.

Развитию птицеводства Украина в свое время поддержку стала оказывать, причем весьма серьезную. Это привело даже к появлению как минимум одного куриного миллиардера – Юрия Косюка, который долгое время осваивал до половины всех государственных дотаций на сельское хозяйство да еще и получал рекордные суммы возмещения НДС, практически ничего не платя в бюджет.

А вот с выращиванием крупного рогатого скота и свиней на Украине все глухо. Численность коров с 1990 года по 1 января 2021 года сократилась с 8,4 миллиона до 1,7, свиней – с 19,4 миллиона до 5,8.

В итоге прежде всего украинское сельское хозяйство занимается растениеводством. Причем заточено под выращивание довольно ограниченного перечня культур – далеко не самого выгодного для страны в целом, но вполне доходного как для местных латифундистов, так и для транснациональных зернотрейдеров: кукурузы, пшеницы, подсолнечника, ячменя и технических культур вроде сои и рапса. То есть культур, ориентированных на экспорт.

Именно поэтому в стране перманентно возникают картофельные, луковые и гречневые кризисы. Они неинтересны экспортерам, а вменяемой государственной аграрной политики в стране просто нет – всем заправляют упомянутые выше латифундисты и иностранные зернотрейдеры.

Апрель 2020 года был настолько теплым и сухим, да еще и после аномально сухой и теплой зимы 2019-2020 годов, что привел на Украине к многочисленным лесным и лесостепным пожарам. Сменился он холодным маем, который на севере был аномально дождлив. На юге же при этом осадки не выпадали. Сушь продолжала стоять на юге и в июне, когда резко потеплело. В результате продукции растениеводства собрали в Одесской области на 42 процента меньше, чем годом ранее, в Кировоградской – на 36, в Черкасской – на 35, в Николаевской – на 27 процентов, в Киевской – на 25. А в целом по стране – почти на 13 процентов меньше.

В частности, упали по сравнению с 2019-м сборы всех наиболее ходовых культур. Окончательных данных в таком разрезе еще нет, но примерно можно сказать, что кукурузы было собрано почти на 20 процентов меньше (минус около 3,5 миллиона тонн), пшеницы, как и семян подсолнечника, – на восемь процентов, рапса – на 23 процента, соевых бобов – на 30 процентов. В придачу не уродилась еще и сахарная свекла, которой собрали на 20 процентов меньше, чем годом ранее.

Разумеется, на производстве продукции животноводства погодные катаклизмы так сказаться не могли. Собственно, по факту 2020 года в реализации продукции свиноводства падения нет, птицеводство продолжило расти. Падение продолжает наблюдаться только в производстве крупного рогатого скота.

Но с ним все ясно: почти весь скот уже попросту вырезан, без серьезных инвестиций роста тут быть не может. А поверить в то, что кто-то станет вкладывать серьезные деньги в производство крупного рогатого скота в нынешних украинских условиях (без реальной государственной поддержки, с массовыми фактами рейдерства, неработающими судами и так далее), – чистая фантастика.

Для иллюстрации ситуации в отрасли приведем такой пример: количество голов крупного рогатого скота в хозяйствах одной только Брянской области превышает поголовье на территории всей Украины, если не учитывать коров и быков с частных подворий.

Естественным последствием обвала производства в сельском хозяйстве стал еще и взрывной рост цен на его продукцию. Подогрело ситуацию и то, что украинское сельскохозяйственное производство сильно зависимо от импортных составляющих (посевного материала, дизтоплива, пестицидов, частично удобрений), а курс гривны в 2020 году довольно серьезно ослаб.

По итогам 11 месяцев, даже по официальным данным Государственной службы статистики, цены на сельскохозяйственную продукцию в целом выросли почти в полтора раза! А на продукцию растениеводства – на 57 процентов.

Этот скачок на прилавках магазинов все еще частично сглаживается более дешевым урожаем 2019 года. Хотя, например, розничная цена на сахар за последние два-три месяца выросла процентов на 70. Ряд других продуктов питания в ближайшее время ждет нечто подобное, а возможно, еще и замещение импортными аналогами, которые уже могут вести ценовую конкуренцию. Как это, например, происходит с молокопродуктами и сырами европейского производства. Европейские сыры занимают уже половину украинского рынка, а во внешней торговле молокопродуктами в целом у Украины дефицит в 300 миллионов долларов.

Вполне возможно, что в 2021 году украинское сельское хозяйство снова покажет приличный рост – если сойдутся звезды, погодные условия и прочие обстоятельства. Но даже это не изменит того факта, что навязанная Украине концепция построения "аграрной супердержавы" с отказом от развития ключевых отраслей промышленности – это новый вариант бус, в обмен на которые еще несколько веков назад ушлые европейцы получали серьезные активы.

Опора на рисковый вид хозяйственной деятельности с низкой добавленной стоимостью и минимальным количеством необходимых рабочих мест – это тупик для любого государства.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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