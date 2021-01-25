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В банкоматах одного из белорусских банков пока нельзя снять деньги
25.01.2021 16:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. "Приорбанк" предупредил о проблемах в работе банкоматов, сообщила Sputnik пресс-секретарь банка Дарья Петрович.
"На выходных в банке проводилось обновление программного обеспечения, и что-то пошло не так. Наши IT-специалисты сейчас проверяют банкоматную сеть. Снять деньги с карточки держателям пока не получится", - пояснили Sputnik в финансовом учреждении.
Когда заработают банкоматы, в банке пока затрудняются ответить.
"Приорбанк" – белорусский коммерческий банк, его основным бенефициарным собственником является австрийский Raiffeisen Landesbanken Holding AG
В Нацбанке в мае 2020 года рассказали, что белорусские банки заинтересованы в возможности выдавать наличные с карточек не только через банкоматы, но и через кассы магазинов. О конкретном количестве банков и организаций торговли и сервиса, которые вскоре воспользуются такой возможностью, говорить пока рано.
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Проблема с "электронными кассирами" случилась в момент обновления программного обеспечения, сейчас ее оперативно устраняют.
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