В банкоматах одного из белорусских банков пока нельзя снять деньги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. "Приорбанк" предупредил о проблемах в работе банкоматов, сообщила Sputnik пресс-секретарь банка Дарья Петрович.

"На выходных в банке проводилось обновление программного обеспечения, и что-то пошло не так. Наши IT-специалисты сейчас проверяют банкоматную сеть. Снять деньги с карточки держателям пока не получится", - пояснили Sputnik в финансовом учреждении.

Когда заработают банкоматы, в банке пока затрудняются ответить.

"Приорбанк" – белорусский коммерческий банк, его основным бенефициарным собственником является австрийский Raiffeisen Landesbanken Holding AG

В Нацбанке в мае 2020 года рассказали, что белорусские банки заинтересованы в возможности выдавать наличные с карточек не только через банкоматы, но и через кассы магазинов. О конкретном количестве банков и организаций торговли и сервиса, которые вскоре воспользуются такой возможностью, говорить пока рано.