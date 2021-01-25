Белстат подсчитал среднюю зарплату белорусов в декабре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Средняя зарплата белорусских работников в декабре 2020 года составила 1474,6 рублей. Такие данные обнародовал в понедельник Национальный статистический комитет.

По сравнению с ноябрем прошлого года средний доход увеличился больше чем на 170 рублей, когда средняя зарплата работников составляла 1300 рублей. В долларовом эквиваленте она также подросла и составила 578 долларов по текущему курсу Нацбанка.

Минимальную заработную плату увеличили в Беларуси с 1 января 2021 года до 400 рублей. В конце прошлого года парламентарии предложили считать "минималку" по-новому: устанавливать ее "не ниже 30% от прогнозируемого уровня номинальной заработной платы на 2021 год по республике".

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