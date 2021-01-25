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«С мешком на голове». Неизвестные вывезли из России юриста ФБК, белоруса Владлена Лося

25.01.2021 20:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юриста Фонда борьбы с коррупцией, белоруса Владлена Лося вчера неизвестные вывезли на границу с Беларусью. После этого, по его словам, он доехал до аэропорта и покинул республику. Подробности он рассказал в своем видеообращении.


Владлен Лось закончил отделение политологии юрфака БГУ, а также магистратуру Высшей школы экономики в Москве. В штабе Навального он работает с 2013 года. Фото из его фейсбука

Владлена Лося задержали в четверг в Москве и вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в РФ до 27 ноября 2023 года. Потом на него составили административный протокол за неповиновение сотруднику полиции и арестовали на три дня. После отбытия ареста его снова задержали и никто не мог его найти. Коллеги даже решили подавать заявление о похищении человека.

Но сегодня вечером Владлен Лось выступил с видеообращением, в котором рассказал, что с ним произошло за эти сутки.

По словам Лося, его задержали неизвестные люди в штатском, заковали в наручники, надели мешок на голову, погрузили в бус и около 10 часов везли в сторону белорусской границы. Он рассказывает, что после полуночи ему сказали, что он нарушил срок выезда из России до 25 января и поэтому ему запрещен въезд в РФ на в течение пяти лет.

Лось предполагал, что его могут задержать белорусские силовики, но этого не произошло. По его словам, они «сопроводили» его до аэропорта и он покинул Беларусь. Сейчас Владлен Лось находится в безопасном месте.

 
 
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