Когда белорусский паспорт станет биометрическим?

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Ольга Анищенко о том, кому и когда предстоит оценить цифровые возможности новых белорусских паспортов.





Самый масштабный цифровой проект

Биометрия стала буквально вызовом времени. Когда в мире нарастали угрозы глобального порядка, на страже безопасности поставили биометрические данные. Ведь у каждого из нас есть то, что дано природой и не вызывает сомнений в подлинности - отпечатки пальцев, ДНК или радужка глаза. Используя такие уникальные сведения, можно поставить надежный заслон на границе или идентифицировать человека удаленно, чтоб он смог получать государственные услуги на дистанции. И то, и другое обеспечат новые белорусские паспорта.





Президент о биометрических документах: нужно создать необходимое правовое регулирование

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ".





Беларусь готовится к введению биометрических документов

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси: "Самое главное - это инструмент, который позволяет гражданину получить собственную электронную цифровую подпись, чтобы можно было в информационном пространстве получать юридически значимые запросы и ответы".





В один клик

Единственное, пожалуй, куда с такой картой не пустят, так это за границу. И тут уж белорусам придется получить специальный биометрический паспорт. Второй документ, который сделает возможным путешествия и деловые визиты.







Вообще новые документы - дань всеобщей цифровизации. Она экономит ресурсы и время, повышает прозрачность процессов, пресекает коррупцию, наконец, минимизирует человеческий фактор, что едва ли менее ценно, уверен президент.





Президент о введении в Беларуси биометрических документов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "То, что мы толкаем развитие электронных услуг, хорошо. То, что это повысит защищенность от подделок, глубоко сомневаюсь, исходя из последних событий. Поэтому я и решил в силу определенных причин рассмотреть в более широком кругу с заинтересованными разработчиками проект указа, который бы регулировал порядок в освоении биометрических документов и паспортов в частности. Есть большие сомнения не только у меня, но и у людей. Вы помните, на том этапе, как мы только начали об этом говорить, и общественные организации, и отдельные люди выступили категорически против этого. Мне пришлось взять тайм-аут, чтобы мы серьезно поработали над этим вопросом. Сегодня вы пришли к выводу, что все готово. Мы сейчас посмотрим, что у вас готово и насколько народ будет защищен от подделок".





Технологии защиты личных данных









Владимир Струев, замдиректора РУП "Криптотех": "Здесь происходит сборка и подборка листов, данная карта состоит из семи листов разных типов материалов. Первый слой ламинат, второй голограмма, третий, там где отпечатали уже, средний слой антенна с чипом и оборотный слой, голограмма и ламинат. После ламинации получается вот такой лист". Белорусские ID-карты родом из Минска ! "Криптотех" Гознака - компания, у которой сначала проверили в деле современные технологии защиты личных данных. Лишь после доверят производство. Станок уже запущен.





Полный ход новым документам пока не дан. Все образцы тестовые. Важно убедиться, что все действует как часы. И все, что скрыто в нескольких слоях пластика, под надежной защитой. Здесь уверены: подделки - это не про нас. Работают высокие технологии.



Владимир Струев, замдиректора РУП "Криптотех": "Нанесены полиграфические степени защиты. Здесь находится микротекст, гильешь и иные секретные виды защиты. Это одна из самых защищенных карт в мире. Подделать можно все, но подделать нашу карту очень сложно".



В этих цехах есть все, что нужно для выпуска больших объемов ID-карт уже сегодня. Миллион в год. Да хоть в месяц: мощности позволяют кратно нарастить производство. Ждут лишь отмашки. Но прежде чем нажать тот самый "пуск", важно не допустить фальстарта. Чтобы технологии легли в подготовленную почву, а не обернулись новыми сложностями. Тут уж, как говорится, лишний раз отмерить не помешает.





Президент о биометрических документах: Люди должны получить дополнительные возможности, а не проблемы





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании. Мне важно услышать, что все организационные и технические нюансы учтены. Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает. Не получится ли, что мы нахомутаем еще одну проблему, по-народному говоря? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов".







Указ о введении биометрических документов доработают





На все нюансы работы большой цифровой системы в итоге решили взглянуть еще раз. Чтоб уж наверняка. И личная информация каждого из нас должна быть, что называется, за семью печатями. И старт проекта не должен вызвать путаницы, очередей и неудобств. МВД обещает: учтут все детали. Но сроки придется подвинуть.





Учитывая масштаб предстоящей замены документов, кураторы проекта драматизировать тоже не спешат. Ведь как только объявят о старте эпохи биометрии в Беларуси, это не значит, что менять паспорта придется всем и сразу.



Прежние документы будут действительны ровно столько, сколько в них прописано. Но если сроки выходят - предложат лишь цифровую замену. Главное - удобство, уверяют в Минсвязи, на это глаза не закроешь. Вплоть до того, что если кому-то не по нраву ID-карта, возможно, таким белорусам одобрят другие варианты идентификации личности внутри страны.



Константин Шульган, Министр связи и информатизации Беларуси: "Если вы хотите, чтобы ваш старый паспорт оставался рабочим, не хотите получать электронные услуги, а хотите оставить все как есть, среди наших граждан найдутся и такие, то надо найти, как сделать это возможным. Речь идет о том, что биометрический паспорт будет выполнять функции старого паспорта. Сейчас мы будем прорабатывать возможность, чтобы выдавать новый паспорт, где есть биометрический чип, который используется в паспорте для выезда за границу, но чтобы он был юридически значимым и внутри страны".



Одним словом, еще какое-то время систему во всех ее проявлениях будут тестировать. Это ведь не просто замена паспорта на пластиковую карту. А модернизация и интеграция ресурсов всех государственных органов. Чтобы быть на связи 24 на 7 и решить то, что раньше не обходилось без очередей, волокиты и нервов, буквально в один клик.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Когда белорусский паспорт станет биометрическим? Что стоит за новыми технологиями? И как цифровым ноу-хау не создать белорусам лишних сложностей? Введение новых документов, удостоверяющих личность наших граждан,...

Что стоит за новыми технологиями? И как цифровым ноу-хау не создать белорусам лишних сложностей?Внимание президента неслучайно. Это самый масштабный цифровой проект в истории суверенной Беларуси. Он предполагает не просто замену старых документов. Это еще и развитие электронного правительства, когда каждый обладатель нового паспорта станет полноправным участником цифрового государства. Важно, чтобы столь заметные изменения в формате взаимодействия гражданина и государства прошли без особых проблем. Это главное требование президента. Замена документов не должна стать головной болью для отдельных категорий граждан. Александр Лукашенко потребовал еще раз доработать все нюансы проекта готовящегося указа. И лишь после представить документ на подпись.Кто бы мог подумать еще два десятка лет назад, что чип, вшитый в наш главный документ, сможет рассказать о его владельце ровно столько личной, даже уникальной информации, что его не спутаешь ни с кем на целой планете? А технологии производства обеспечат ровно столько степеней защиты, что практически исключат подделки? Это конечно, пока не такой паспорт. Самый обычный документ. Но все, о чем сказано чуть выше, совсем скоро станет реальностью для каждого из нас. И это повод поговорить о технологиях даже не будущего, настоящего на высшем уровне.Но президент не торопится, мол, всем известно, как бывает, когда поспешишь. Народная мудрость.Справедливости ради заметим, для всего спектра услуг, которые может и должен обеспечить современный паспорт, белорусам предложат два документа. Все они удостоверяют личность владельца. Во-первых, ID-карта. Такими пользуются многие европейцы. Пластик хранит личные сведения. К тому же это словно золотой ключик, который по-своему открывает двери кабинетов чиновников. Быстро и без личных визитов.Проще говоря, таким образом документ обретает юридическую силу. Электронная подпись - полный аналог заверенному от руки. И для этого не нужно даже вставать с дивана. Электронный ключ впустит его обладателя в общегосударственную информационную систему, где можно оперативно заказать и тут же получить необходимую справку или госуслугу. И все эти возможности зашиты в одной лишь ID-карте. У каждого ее владельца автоматом появится свой личный электронный кабинет. Прямая связь с цифровым государством.