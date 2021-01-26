"Места на парковке теперь пытаются купить по двойной цене". Как в Минске построили частную автостоянку у дома и почему город против таких объектов

« Какой смысл в паркингах в километре от дома? Понятно, почему они стоят пустыми»

Из «многотомной» переписки председателя «АвтоПаркинг 1» и чиновников следует, что Минск сегодня делает ставку на многоэтажные паркинги. Именно ими в первую очередь и будет застраиваться столица. Также в ответах фигурируют «возможные жалобы граждан», «необходимость изменения правового статуса» (создание отдельного кооператива под каждый проект), дополнительная нагрузка в виде «благоустройства всей придомовой территории» и многое другое.

Говоря о появившихся в последние годы гигантских паркингах, Виктор Михайлович не может скрыть возмущения:

- Я не понимаю, для кого в районе кольцевой возведены паркинги, которые находятся в километре от жилых кварталов. Вот представьте, человек приехал поздно вечером домой, уставший, с детьми, сумками из магазина. На улице – дождь, ветер или вот мороз, как сейчас. Как вы думаете, захочется ему ехать в паркинг в километре от дома и потом еще идти пешком обратно? Думаю, ответ очевиден. Вообще, согласно градостроительному нормативу, максимальная удаленность паркинга от жилых домов определена в 1000 метров. А почему не 2000-3000? Ведь это так удобно – прошагать километр, чтобы поставить машину?!

По мнению Виктора Жлобича, из-за непродуманного размещения паркингов, а также высокой стоимости машиноместа большинство из возведенных объектов до сих пор пустует.