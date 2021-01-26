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"Места на парковке теперь пытаются купить по двойной цене". Как в Минске построили частную автостоянку у дома и почему город против таких объектов
26.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вечером почти в любом дворе вопрос «А где тут можно поставить машину?» звучит издевательски. Наши придомовые территории уже давно не в состоянии вместить всех желающих припарковаться. В итоге - каждый минский автолюбитель выкручивается как может. Один выискивает заветное место у подъезда, другой бросает авто у проезжей части, третий арендует
Строительство одной стоянки – это десятки встреч и согласований
Виктор Жлобич почти 30 лет работает в строительной сфере. Он управлял несколькими строительными организациями, возводил здания в Парке высоких технологий, комплекс в Цнянке и другие объекты. Виктор Михайлович имеет аттестацию главного инженера строительной организации и главного инженера проектов. А с 2012 года он плотно занимается темой паркингов и парковок.
- Схема, которую мы предложили городу, довольно проста. В Минске предостаточно пустырей, которые никто не использовал и не собирается. Мы подыскиваем такие участки, опрашиваем местных жителей, находим тех, кто готов вложиться в строительство парковки, собираем все необходимые разрешения, возводим современные стоянки и занимаемся их обслуживанием.
Несмотря на то, что звучит данная схема просто, на деле строительство даже одной стоянки – это десятки встреч и согласований, прохождение огромного количества инстанций, проведение общественных обсуждений и тонны документов. Неудивительно, что процесс возведения обычной парковки растягивается на годы. Виктор Михайлович признается, что за последние восемь лет он обошел, наверное, уже всех чиновников Минска. Не раз встречался с главами районов, общался с архитекторами, бывал на приеме и у мэра Минска.
Машиноместо обходится автолюбителю в 23 рубля в месяц
В итоге, полностью реализовать удалось пока только один проект. Это парковка на улице Жуковского в Минске. Стоянка на 75 мест расположена возле дома номер 29, но пользуются ей жители и других близлежащих домов. Во время строительства место на парковке можно было приобрести за 1200 долларов. Оплату участники кооператива могли проводить частями.
Само строительство парковки продолжалось менее года. Сегодня здесь есть видеонаблюдение, освещение, озеленение и "умный" шлагбаум. За обслуживание стоянки члены кооператива (по примеру дачного товарищества) вносят ежемесячную плату – порядка 23 рублей.
Как рассказывает Виктор, на этапе формирования дольщиков у людей был некоторый скепсис: а вдруг обманут, а вдруг очередной долгострой? Но как только на бывшем пустыре между жилым домом №29 и поликлиникой №38 стали вырисовываться контуры стоянки, количество желающих поучаствовать в долевом строительстве увеличилось сразу же с 40 до 400 человек. Некоторые из тех, кто не попал в основной список, еще долго звонили Виктору Михайловичу с вопросом о свободных местах. К слову, сейчас, когда все 75 машиномест на парковке выкуплены, их хозяевам нередко поступают предложения продать местечко по цене в два раза дороже первоначальной.
«Я рассматриваю только те пустыри которые реально никому не нужны»
Параллельно со стройкой стоянки на Жуковского, председатель кооператива «АвтоПаркинг 1» занимался поиском новых участков под парковки. Сам ездил по Минску, заглядывал во дворы, общался с местными жителями. Таким образом были обследованы порядка 50 невостребованных участков. На 17-ти из них Виктор Жлобич готов начать обустройство небольших стоянок хоть завтра. Все эти незанятые территории представляют собой типичные пустыри без какой-либо надежды на светлое будущее. Из-за соседства с дорогами, производствами или гаражами здесь нельзя установить детскую площадку, сделать зону отдыха или что-то подобное, а вот организовать временную стоянку – как раз можно.
- Признаюсь, по большому счету парковки для меня – это социальная программа. Я ведь на них почти не зарабатываю. Скорее – обеспечиваю занятостью себя, рабочих, загружаю предприятия, тех же «озеленителей» и так далее. Несколько лет назад я пережил серьезное заболевание и сегодня мне хочется сделать что-то полезное для людей. Например, удобную парковку у дома.
Так что же тормозит возведение подобных стоянок? Виктор Михайлович говорит: несмотря на то, что большинство глав администраций районов Минска на словах идею о создании частных парковок поддерживают, разрешения на новое строительство от города у него нет.
«Какой смысл в паркингах в километре от дома? Понятно, почему они стоят пустыми»
Из «многотомной» переписки председателя «АвтоПаркинг 1» и чиновников следует, что Минск сегодня делает ставку на многоэтажные паркинги. Именно ими в первую очередь и будет застраиваться столица. Также в ответах фигурируют «возможные жалобы граждан», «необходимость изменения правового статуса» (создание отдельного кооператива под каждый проект), дополнительная нагрузка в виде «благоустройства всей придомовой территории» и многое другое.
Говоря о появившихся в последние годы гигантских паркингах, Виктор Михайлович не может скрыть возмущения:
- Я не понимаю, для кого в районе кольцевой возведены паркинги, которые находятся в километре от жилых кварталов. Вот представьте, человек приехал поздно вечером домой, уставший, с детьми, сумками из магазина. На улице – дождь, ветер или вот мороз, как сейчас. Как вы думаете, захочется ему ехать в паркинг в километре от дома и потом еще идти пешком обратно? Думаю, ответ очевиден. Вообще, согласно градостроительному нормативу, максимальная удаленность паркинга от жилых домов определена в 1000 метров. А почему не 2000-3000? Ведь это так удобно – прошагать километр, чтобы поставить машину?!
По мнению Виктора Жлобича, из-за непродуманного размещения паркингов, а также высокой стоимости машиноместа большинство из возведенных объектов до сих пор пустует.
Кстати, сам Виктор Михайлович паркинги тоже строит. Правда, с приставкой «мини». Их отличие от собратьев большего размера в том, что поставить такой паркинг можно опять-таки недалеко от дома. Первый такой объект – двухуровневый мини-паркинг на Притыцкого возле метро «Кунцевщина» – в скором времени будет сдан в эксплуатацию. На данный момент тут осталось зашит каркас, провести благоустройство и доработать технические мелочи. Всего в мини-паркинге будет 44 машиноместа, из которых в свободной продаже осталось лишь 5. Приобрести место в паркинге можно за сумму около 7 тысяч долларов.
- В отличие от города, который может возвести паркинг на 1200-1500 машино-мест, мы строим в интересах и за средства дольщиков небольшие автостоянки и мини-паркинги до 100 мест. Благодаря компактным размерам такие стоянки можно разместить рядом с жилыми домами, что делает среду проживания минчан более комфортной, позволяет частично разгрузить дворы и снизить градус напряженности по поводу отсутствия цивилизованных мест для стоянки автомобилей. Кстати, все новые стоянки мы планируем оборудовать электрозаправками, а также боксами для хранения велосипедов и автомобильных шин.
Конечно, у частных парковок и мини-паркингов имеются и противники. Но Виктор Жлобич старается объяснить оппонентам, что стоянки он строит только в таких местах, которые никому не нужны, а благодаря его парковкам во дворах будет легче проехать специальному транспорту, к примеру, той же скорой.
P.S. Так получилось, что на следующий день после нашей встречи Виктор Жлобин побывал на приеме в Комитете архитектуры и градостроительства города Минска. Новый главный архитектор города Ольга Верамей, в отличие от своих предшественников, к предложению председателя кооператива отнеслась с интересом. Пообещала внимательно рассмотреть предложенные кооперативом площадки и в ближайшее время дать развернутый ответ по каждой из них. Виктор Михайлович надеется, что благодаря его встречам с мэром Минска Владимиром Кухаревым и Ольгой Верамей, дело, наконец, сдвинется с мертвой точки.
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"Места на парковке теперь пытаются купить по двойной цене". Как в Минске построили частную автостоянку у дома и почему город против таких объектов
Вечером почти в любом дворе вопрос «А где тут можно поставить машину?» звучит издевательски. Наши придомовые территории уже давно не в состоянии вместить всех...
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