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6-комнатная квартира в ЖК «D3» за $1,7 миллиона. Топ самых дорогих сделок на рынке недвижимости Беларуси в 2020 году
26.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Национальное кадастровое агентство подвело итоги рынка недвижимости Беларуси за 2020 год. Собрали для вас топ-10 самых дорогих квартир и домов, которые были куплены в прошлом году.
Квартиры
Рекордсменом в сделках купли/продажи квартир являются 6-комнатные апартаменты на проспекте Победителей, 135 (жилой комплекс «D3»). Площадь объекта – 264 квадратных метра. Квартира была куплена за $1.700.000. Квадратный метр обошелся в рекордные $6444.
Следом в топе идет 6-комнатная квартира на улице Веры Хоружей. К сожалению, адрес дома не сообщается. Площадь квартиры – 357 квадратных метров. Сумма сделки составила $610.000.
На третьем месте 7-комнатная квартира на проспекте Независимости. Площадь объекта – 395 квадратных метров. Не сообщается, в каком доме расположена квартира, но продали ее в 2020 году за $533.790.
Весь ТОП-10 выглядит следующим образом:
|
Адрес
|
Площадь участка
|
Площадь дома
|
Цена в $
|
Цена м2 в $
|
г. Минск, пер. Никитина 2-й
|
0,0612
|
386,9
|
868.000
|
2243
|
г. Минск, ул. Даровская
|
0,092
|
216,3
|
800.000
|
3699
|
г. Минск, ул. Ваньковича
|
0,0345
|
278,1
|
490.000
|
1762
|
г. Минск, ул. Евгения Глебова
|
0,0982
|
324,9
|
450.000
|
1385
|
г. Минск, ул. Приветливая
|
0,1212
|
219,3
|
400.000
|
1824
|
г. Минск, ул. Лучайская
|
0,1151
|
495,8
|
400.000
|
807
|
г. Минск, ул. Евгения Глебова
|
0,1327
|
591,3
|
399.641
|
676
|
г. Минск, ул. Ермака
|
0,1196
|
243,4
|
385.000
|
1582
|
г. Минск, ул. Ярковская
|
0,0724
|
294,6
|
364.087
|
1236
|
г. Минск, ул. Миколаевская
|
0,1558
|
240,4
|
350.000
|
1456
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