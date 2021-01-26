6-комнатная квартира в ЖК «D3» за $1,7 миллиона. Топ самых дорогих сделок на рынке недвижимости Беларуси в 2020 году

Квартиры

Рекордсменом в сделках купли/продажи квартир являются 6-комнатные апартаменты на проспекте Победителей, 135 (жилой комплекс «D3»). Площадь объекта – 264 квадратных метра. Квартира была куплена за $1.700.000. Квадратный метр обошелся в рекордные $6444.

Следом в топе идет 6-комнатная квартира на улице Веры Хоружей. К сожалению, адрес дома не сообщается. Площадь квартиры – 357 квадратных метров. Сумма сделки составила $610.000.

На третьем месте 7-комнатная квартира на проспекте Независимости. Площадь объекта – 395 квадратных метров. Не сообщается, в каком доме расположена квартира, но продали ее в 2020 году за $533.790.

Весь ТОП-10 выглядит следующим образом:

Улица Комнат Цена в $ Площадь Цена м2 в $ проспект Победителей 6 1.700.000 263,79 6444 улица Веры Хоружей 6 610.000 357,70 1705 проспект Независимости 7 533.790 395,39 1350 улица Петра Мстиславца 6 510.000 176,60 2888 Ратомская улица 2 448.541 279,20 1607 улица Петра Румянцева 2 425.200 116,80 3640 улица Освобождения 4 404.460 149,80 2700 Ратомская улица 2 400.000 276,20 1448 Войсковый переулок 4 369.000 135,16 2730 улица Киселёва 1 366.548 142,50 2572



Дома

Самая большая сумма сделки по продаже дома составила $868.000. Объект площадью 386,9 квадратного метра с участком в 0,0612 Га расположен во 2-ом переулке Никитина. Квадратный метр обошелся новому владельцу в $2243.

На втором месте дом на улице Даровской: сумма сделки, чем у первого, но квадратный метр дороже. Дом площадью 216,3 квадратного метра с участком в 0,092 Га был продан за $800.000. Стоимость квадратного метра составила $3698.

На третьем месте дом на ул. Ваньковича площадью 278,1 «квадрата» с участком в 0,0345 Га. Объект был продан за $490.000. Квадратный метр обошелся новому владельцу в $1761.

Весь ТОП-10 выглядит следующим образом: