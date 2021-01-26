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6-комнатная квартира в ЖК «D3» за $1,7 миллиона. Топ самых дорогих сделок на рынке недвижимости Беларуси в 2020 году

26.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Национальное кадастровое агентство подвело итоги рынка недвижимости Беларуси за 2020 год. Собрали для вас топ-10 самых дорогих квартир и домов, которые были куплены в прошлом году. 

6-комнатная квартира в ЖК «D3» за ,7 миллиона. Топ самых дорогих сделок на рынке недвижимости Беларуси в 2020 году

Квартиры

Рекордсменом в сделках купли/продажи квартир являются 6-комнатные апартаменты на проспекте Победителей, 135 (жилой комплекс «D3»). Площадь объекта – 264 квадратных метра. Квартира была куплена за $1.700.000. Квадратный метр обошелся в рекордные $6444.

Следом в топе идет 6-комнатная квартира на улице Веры Хоружей. К сожалению, адрес дома не сообщается. Площадь квартиры – 357 квадратных метров. Сумма сделки составила $610.000.

На третьем месте 7-комнатная квартира на проспекте Независимости. Площадь объекта – 395 квадратных метров. Не сообщается, в каком доме расположена квартира, но продали ее в 2020 году за $533.790.

Весь ТОП-10 выглядит следующим образом:

Улица

Комнат

Цена в $

Площадь

Цена м2 в $

проспект Победителей

6

1.700.000

263,79

6444

улица Веры Хоружей

6

610.000

357,70

1705

проспект Независимости

7

533.790

395,39

1350

улица Петра Мстиславца

6

510.000

176,60

2888

Ратомская улица

2

448.541

279,20

1607

улица Петра Румянцева

2

425.200

116,80

3640

улица Освобождения

4

404.460

149,80

2700

Ратомская улица

2

400.000

276,20

1448

Войсковый переулок

4

369.000

135,16

2730

улица Киселёва

1

366.548

142,50

2572


Дома

Самая большая сумма сделки по продаже дома составила $868.000. Объект площадью 386,9 квадратного метра с участком в 0,0612 Га расположен во 2-ом переулке Никитина. Квадратный метр обошелся новому владельцу в $2243.

На втором месте дом на улице Даровской: сумма сделки, чем у первого, но квадратный метр дороже. Дом площадью 216,3 квадратного метра с участком в 0,092 Га был продан за $800.000. Стоимость квадратного метра составила $3698.

На третьем месте дом на ул. Ваньковича площадью 278,1 «квадрата» с участком в 0,0345 Га. Объект был продан за $490.000. Квадратный метр обошелся новому владельцу в $1761.

Весь ТОП-10 выглядит следующим образом:

Адрес

Площадь участка

Площадь дома

Цена в $

Цена м2 в $

г. Минск, пер. Никитина 2-й

0,0612

386,9

868.000

2243

г. Минск, ул. Даровская

0,092

216,3

800.000

3699

г. Минск, ул. Ваньковича

0,0345

278,1

490.000

1762

г. Минск, ул. Евгения Глебова

0,0982

324,9

450.000

1385

г. Минск, ул. Приветливая

0,1212

219,3

400.000

1824

г. Минск, ул. Лучайская

0,1151

495,8

400.000

807

г. Минск, ул. Евгения Глебова

0,1327

591,3

399.641

676

г. Минск, ул. Ермака

0,1196

243,4

385.000

1582

г. Минск, ул. Ярковская

0,0724

294,6

364.087

1236

г. Минск, ул. Миколаевская

0,1558

240,4

350.000

1456

 
Теги: Минск
 
 
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Национальное кадастровое агентство подвело итоги рынка недвижимости Беларуси за 2020 год. Собрали для вас топ-10 самых дорогих квартир и домов, которые были куплены в...
 
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