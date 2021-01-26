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«Как будто хотят сделать процедуру сложнее». Ковалкин - о грядущих изменениях по обращениям
26.01.2021 09:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти планируют внести изменения в Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц». Пока же из немногих имеющихся данных видно, что перемены могут коснуться проектов, помогающих людям создавать, подписывать и передавать чиновникам обращения и петиции. Основатель платформы «Удобный город» Владимир Ковалкин — о том, почему не согласен с озвученными претензиями, как работают такие проекты и что следовало бы изменить в законе.
Из обоснования к плану подготовки законопроектов на 2021 год (оно имеется в распоряжении редакции)
«Мы не имеем права идентифицировать подписавших петиции»
Накрутки подписей приводят к потере доверия пользователей ресурсов для подписи петиций и обращений, поэтому их создатели вряд ли к этому прибегают. Более того, в этом просто нет необходимости, указывает Владимир Ковалкин, основатель проекта «Удобный город», через который белорусы могут создавать и подписывать петиции и обращения в адрес госструктур.
— В законе нет прямого указания на то, чтобы какое-то количество подписей имело некую юридическую силу, поэтому добавление 10 или 50 подписей де-юре не придаст никакого дополнительного веса, кроме случая, когда необходимо собрать 30 и более подписей для рассмотрения обращения с выездом на место, — говорит он.
Владимир Ковалкин также указывает, что проекты для создания и подписи петиций не имеют ни возможности, ни права идентифицировать личности тех, кто под ними подписывается. Люди указывают имя, фамилию, адрес электронной почты и прописки. Проверка достоверности данных — дело государственных органов.
— Во-первых, закон нас не обязывает идентифицировать этих лиц, во-вторых, не дает нам такого права. Мы не являемся уполномоченным органом, который может требовать от граждан их паспорта. Идентификация подписи лежит исключительно в зоне ответственности чиновника, который принимает обращение. Если он считает нужным, то верифицирует подписи. Кстати, чиновники периодически это делают, и к нам вопросов по этому поводу никогда не было.
«На каждое пятое обращение приходит отписка»
В целом же внесение изменений в закон об обращениях граждан, по его мнению, актуально для того, чтобы документ соответствовал «цифровой эпохе».
Команда проекта «Удобный город» и сама в апреле прошлого года
Важно, чтобы вносимые в закон изменения не ограничивали права и возможности людей обращаться в госорганы, а способствовали этому, утверждает собеседник.
— Чиновники смотрят на ситуацию с позиции тех, кто работает с обращениями. И воспринимают это так, что граждане мешают им работать (направление массовых обращений и в письменном виде «может приводить к нарушению нормального функционирования организаций»,
— Они как будто создают законы под себя, хотят сделать так, чтобы процедура была более сложной и писать обращения не сильно-то хотелось, — высказывает предположение Владимир Ковалкин. При этом он подчеркивает, что этот вывод сделан на основании написанного в плане подготовки законопроектов. Какие именно изменения планируется внести в закон об обращениях граждан, все еще неизвестно.
— Но важно посмотреть на это со стороны человека, который будет писать обращение.
Например, каждое пятое обращение или петиция заканчиваются отпиской и игнорированием со стороны чиновника реальной проблемы (по статистике проекта «Удобный город»). Есть вопросы к организации работы с обращениями граждан. Например, даже специалисты тратят немало времени, чтобы на сайтах госорганов найти формы для электронных обращений, отмечает Владимир Ковалкин. Или в этих формах установлено максимальное количество знаков, что ограничивает права граждан в возможности подать обращение. А некоторые местные органы власти работают через электронные почтовые сервисы, принадлежащие российским компаниям, что создает дополнительные риски для безопасности переписки граждан Беларуси с госорганами.
Раньше люди писали петиции, а теперь выходят на улицы
— Для чего вообще нужны подобные ресурсы? Раньше нормально собирали подписи в бумажном варианте.
— Если говорить про техническую составляющую, то информационно-коммуникационные технологии развиваются и больше нет необходимости собирать подписи так же, как нет необходимости держать штат машинисток и печатные машинки для того, чтобы напечатать какой-то документ в нескольких экземплярах. Сбор подписей стал автоматизированным и его можно проводить электронным способом, что делает его удобным и дешевым для людей. Кроме этого цели проекта позволяют гражданам заявить о проблемах максимально громко и публично для того, чтобы их услышали, во-первых, чиновники, которым адресовано обращение или петиция, во-вторых, общество, которое, возможно, не замечало наличие такой проблемы.
Пример проекта «Удобный город» показывает, что как правило, около 70% обращений рассматриваются по существу и приводят к решению описанных проблем, полному или частичному. А также к тому, что профильные госорганизации и ведомства учитывают названные обстоятельства при принятии нормативно-правовых актов и планов в будущем.
Кроме этого петиции и обращения дают госслужащим обратную связь, обращая внимание на которую и упреждая усиление каких-то проблем чиновники работают на то, чтобы в обществе не усиливалось социальное напряжение.
Когда чиновник узнает о проблеме, тем более, если под петицией подписывается много людей, это говорит о том, что она беспокоит многих людей, и для того, чтобы снять напряжение в обществе, нужно отреагировать, не доводя ситуацию до народного гнева и публичных выступлений граждан.
— Могут ли власти ограничить работу сервисов для подписи петиций?
— Не очень представляю, как это можно сделать, кроме прямых блокировок сайтов. Для того, чтобы «победить» в этой борьбе, условно говоря, petitions.by, чиновники должны создать более качественный и удобный сервис. Они могут, например, заменить адрес прописки, который указывают подписавшие петицию, на идентификационный номер.
Кстати, с нашей точки зрения, это безопасней для человека, потому что многие боятся оставлять свой адрес.
Для того, чтобы ограничить нашу деятельность, нужно, разработать и внедрить электронную цифровую подпись для всех физических лиц, причем бесплатную. Если наш проект и подобные ему станут причиной, по которой государство разработает качественный сервис электронной цифровой подписи, благодаря чему и государственные IT-сервисы начнут работать качественно, я буду счастлив. И буду считать, что во многом моя миссия выполнена.
— Ранее вы высказывали мнение, что петиции и обращения — это чуть ли не единственный доступный белорусам инструмент для обратной связи и оценки работы госструктур. Вы все еще так считаете или ситуация изменилась?
— Это действительно практически единственный рабочий инструмент в условиях гражданского мира. Но когда его нет, когда отсутствует рабочая правовая система, люди все меньше используют электронные обращения и петиции, и больше выходят на улицы для того, чтобы их требования услышали (это, кстати, та стадия, до которой не стоит доводить общество). Все остальные инструменты, как мы видим в том числе по событиям прошлого лета, осени и зимы, не работают.
Владимир Ковалкин отмечает, что как раз начиная с августа прошлого года популярность петиций упала. Он считает, что способствовал правовой дефолт, в результате которого граждане перестали верить в то, что в рамках правового поля можно решить свою проблему. А также то, что у людей вырос уровень страха. Стало больше тех, кто боится оставить свою подпись, опасаясь репрессий.
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Раньше люди писали петиции. А теперь?
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