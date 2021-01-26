Размер семейного капитала изменился в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Сумма семейного капитала с 1 января в Беларуси увеличилась, сообщает министерство труда и социальной защиты.

С 2021 года размер семейного капитала составляет 23 737,5 рублей (примерно 9,2 тысячи долларов по актуальному курсу Нацбанка).

"С 1 января 2021 года размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год, рассчитываемого Национальным статистическим комитетом", - говорится в сообщении.

За прошлый год индекс потребительских цен в сравнении с 2019 годом составил 105,%.

С 1 января по 31 декабря 2020 года размер семейного капитала составлял 22,5 тысячи рублей (примерно 8,7 тысячи долларов по актуальному курсу Нацбанка).

Семейный капитал в Беларуси

Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. При рождении третьего ребенка семье полагалось 10 тысяч долларов.

В 2020 году президент продлил программу еще на пять лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях – 22,5 тысячи рублей (с 1 января по 31 декабря 2020 года), их ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции.

Кроме того, с 2020 года появилась возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), на обучение в государственных вузах и ссузах; на оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических.

По данным Минтруда и соцзащиты, на 1 января 2021 года в Беларуси открыто 93,575 тысячи депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.

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