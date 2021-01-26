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Переоформляют активы, пишут жалобы, продолжают зарабатывать. Как бизнес отреагировал на санкции ЕС
26.01.2021 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прошло уже больше месяца с того момента, как Евросоюз
Напомним, санкции введены в отношении семи юридических лиц. Большая часть из них — организации, специализирующиеся на военной тематике: борисовское танкоремонтное предприятие «140 ремонтный завод», минский «Агат — электромеханический завод», Минский завод колесных тягочей и спецэкспортер вооружений «Белтехэкспорт». В «черный список» ЕС также вошли Главное хозяйственное управление Управления делами президента, частный застройщик Dana Holdings, IT-компания «Синезис» и два бизнесмена (Николай Воробей и Александр Шакутин).
Воробей
Первым на санкции отреагировал Воробей. Его менеджеры
Тем временем в Беларуси бизнесмен запустил цех по переработке мяса дичи. На открытии
Интересно, что в списке Евросоюза Николай Воробей представлен как совладелец компании «Бремино Групп», которая пользуется налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны властей Беларуси. «Таким образом, он получает пользу от режима Лукашенко и поддерживает его», считают авторы санкций.
«Бремино групп» построила два приграничных логистических центра и сейчас создает мультимодальный комплекс в Оршанском районе. Ею владели на паритетных основаниях Воробей, Александр Зайцев и Алексей Олексин. В конце 2020 года участниками «Бремино Групп» стали Александр Жук, Виталий Касперович, Илья Ярмолович и Дмитрий Видманов. Люди с такими фамилиями оказывают юридические услуги. Их суммарная доля владения компанией составляет менее 0,5%.
Шакутин
Председатель совета директоров холдинга «Амкодор» Александр Шакутин
Часть активов бизнесмена еще до санкций значились за его сыном, который вскоре после выборов
Министр промышленности Петр Пархомчик
Решение ЕС о применении санкций коснулось и предприятий, которые «выпускают военно-промышленную продукцию».
— Думаю, мы очень внимательно посмотрим номенклатуру, которая определяет производство конечного продукта, <…> где мы можем, будем искать другие способы <…>. Не хочет поставлять Европа, есть Китай. Это тоже один из способов — найти других поставщиков, которые готовы сегодня поставлять продукцию, — подчеркнул Пархомчик.
Синезис
Санкции, введенные против «Синезис», вынудили IT-компанию начать действовать.
18 декабря она объявила о намерении обжаловать решение Евросоюза в суде. В компании
24 декабря «Синезис», созданный уроженцами Москвы,
У непосредственно ООО «Сенизис»
В конце декабря 2020 года американская компания GSD Venture Studios
Олексин
Судя по всему, одновременно с айтишниками начал действовать и бизнесмен Алексей Олексин, который через «Белнефтегаз» создал оператора системы мониторинга международных транзитных перевозок. Совместно с «Синезисом» была разработана платформа для электронного пломбирования фур и контроля состояния и местоположения транзитных грузов.
Так вот Олексин вышел из состава собственников «Энерго-Оила» и «Белнефтегаза». Информация о новом составе собственников размещена на сайте «МТБанка», которым владеют указанные юрлица.
Ранее Алексей Олексин контролировал по 60% «Энерго-Оила» и «Белнефтегаза». Оставшиеся 40% числились за Инной Олексиной. Теперь сыновья бизнесмена Дмитрий и Виталий Олексины владеют по 40% «Энерго-Оила» и «Белнефтегаза». 20% указанных обществ по-прежнему находятся в собственности их матери Инны Олексиной, следует из информации на сайте банка.
Имя Алексея Олексина, который при партнерстве «Филипп Моррис» создал в Минске табачную фабрику и планировал выкупить у поляков «Идея Банк», обсуждалось в качестве кандидата на включение в санкционный список Евросоюза. Однако он не попал под санкции.
Dana Holdings
Dana Holdings сербских братьев Каричей попал под европейский пакет санкций со следующей формулировкой: «Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают близкие отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко, невестка президента, занимает высокую должность в компании. Таким образом, Dana Holdings /Dana Astra извлекает выгоду, поддерживая режим Лукашенко».
Сейчас в Dana Holdings входят как минимум четыре строительные компании: «Дана Астра», «ЭмирЕйтс Блю Скай», «ЭмирЭйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт».
«Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт»
Таким образом, «Дана Астра» остается на рынке и продолжает строить комплекс «Минск-Мир». Что же касается построенных компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» жилых кварталов, то они обслуживаются либо товариществами собственников, либо организацией «Дубай Проперти Менеджмент».
УДП
В Литве под санкции
А вот юрмальский санаторий «Белоруссия» все того же УДП не попал под европейские санкции и продолжает работать, а сотрудники здравницы в декабре получили пособие по простою,
По данным местных СМИ, нюанс в том, что латвийская здравница связана с Управлением делами президента Беларуси, в отношении которого не введены санкции. В случае с Литвой санаторий находится под патронажем «Главного хозяйственного управления» УДП, которое как раз находится под санкциями. Уточнить эту информацию в УДП не удалось.
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Прошло уже больше месяца, как Евросоюз ввел санкции в отношении белорусских компаний и бизнесменов. Как они отреагировали на попадание в «черный список»
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