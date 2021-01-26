Переоформляют активы, пишут жалобы, продолжают зарабатывать. Как бизнес отреагировал на санкции ЕС

Источник материала: Tut.by

Прошло уже больше месяца с того момента, как Евросоюз ввел санкции в отношении белорусских компаний и бизнесменов. Как они отреагировали на попадание в «черный список»?





Напомним, санкции введены в отношении семи юридических лиц. Большая часть из них — организации, специализирующиеся на военной тематике: борисовское танкоремонтное предприятие «140 ремонтный завод», минский «Агат — электромеханический завод», Минский завод колесных тягочей и спецэкспортер вооружений «Белтехэкспорт». В «черный список» ЕС также вошли Главное хозяйственное управление Управления делами президента, частный застройщик Dana Holdings, IT-компания «Синезис» и два бизнесмена (Николай Воробей и Александр Шакутин).

Воробей

Первым на санкции отреагировал Воробей. Его менеджеры стали хозяевами нефтетрейдера «Интерсервис», Абсолютбанка и охотничьего комплекса «Красный бор». Однако это не спасло от неприятностей. Национальный банк Украины отказал Николаю Воробью в согласовании приобретения украинского БТА Банка. Также одно из оснований отказа — «непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств».

Тем временем в Беларуси бизнесмен запустил цех по переработке мяса дичи. На открытии побывал премьер-министр Роман Головченко.

Интересно, что в списке Евросоюза Николай Воробей представлен как совладелец компании «Бремино Групп», которая пользуется налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны властей Беларуси. «Таким образом, он получает пользу от режима Лукашенко и поддерживает его», считают авторы санкций.

«Бремино групп» построила два приграничных логистических центра и сейчас создает мультимодальный комплекс в Оршанском районе. Ею владели на паритетных основаниях Воробей, Александр Зайцев и Алексей Олексин. В конце 2020 года участниками «Бремино Групп» стали Александр Жук, Виталий Касперович, Илья Ярмолович и Дмитрий Видманов. Люди с такими фамилиями оказывают юридические услуги. Их суммарная доля владения компанией составляет менее 0,5%.

Шакутин

Председатель совета директоров холдинга «Амкодор» Александр Шакутин подал заявления в европейские структуры, в которых выражает несогласие по поводу введенных против него санкций. Он ссылается на то, что часть сведений в отношении него недостоверные или устаревшие.

Часть активов бизнесмена еще до санкций значились за его сыном, который вскоре после выборов стал управлять российской компанией «Амкодор-Онего».

Министр промышленности Петр Пархомчик сообщил , что ряд компании Финляндии и Германии стали затягивать поставку комплектующих на «Амкодор».

Решение ЕС о применении санкций коснулось и предприятий, которые «выпускают военно-промышленную продукцию».

— Думаю, мы очень внимательно посмотрим номенклатуру, которая определяет производство конечного продукта, <…> где мы можем, будем искать другие способы <…>. Не хочет поставлять Европа, есть Китай. Это тоже один из способов — найти других поставщиков, которые готовы сегодня поставлять продукцию, — подчеркнул Пархомчик.

Синезис

Санкции, введенные против «Синезис», вынудили IT-компанию начать действовать.

18 декабря она объявила о намерении обжаловать решение Евросоюза в суде. В компании считают «вердикт» глубоко ошибочным и основанным на неправильном понимании работы технологии распознавания лиц. Резидент Парка высоких технологий создал платформу видеонаблюдения Kipod. В ЕС считают, что с помощью этой платформы силовики вычисляют участников протестов в Беларуси.

24 декабря «Синезис», созданный уроженцами Москвы, объявил , что переименует все свои компании, которые не попали под санкции, но в названии которых есть слово «Синезис». Речь идет о компаниях «Синезис Лото» (теперь — «Ридотто»), «Синезис Атлас» («Атлас Акме»), «Синезис Стигма» («Стигма Софт») и «Синезис Скай» («Скай Ноулимит»).

У непосредственно ООО «Сенизис» остался один собственник, Александр Шатров, его партнеры и семья Олексина покинули компанию.

В конце декабря 2020 года американская компания GSD Venture Studios объявила об отказе сотрудничать с «Синезисом». Они хотели продвигать Kipod на рынке США. «Недавно Евросоюз ввёл санкции. GSD Venture Studios — решительный сторонник гражданских и политических прав. GSD Venture Studios больше не сотрудничает с Synesis», — заявил сооснователь американской компании Гэри Фаулер.

Олексин

Судя по всему, одновременно с айтишниками начал действовать и бизнесмен Алексей Олексин, который через «Белнефтегаз» создал оператора системы мониторинга международных транзитных перевозок. Совместно с «Синезисом» была разработана платформа для электронного пломбирования фур и контроля состояния и местоположения транзитных грузов.

Так вот Олексин вышел из состава собственников «Энерго-Оила» и «Белнефтегаза». Информация о новом составе собственников размещена на сайте «МТБанка», которым владеют указанные юрлица.

Ранее Алексей Олексин контролировал по 60% «Энерго-Оила» и «Белнефтегаза». Оставшиеся 40% числились за Инной Олексиной. Теперь сыновья бизнесмена Дмитрий и Виталий Олексины владеют по 40% «Энерго-Оила» и «Белнефтегаза». 20% указанных обществ по-прежнему находятся в собственности их матери Инны Олексиной, следует из информации на сайте банка.

Имя Алексея Олексина, который при партнерстве «Филипп Моррис» создал в Минске табачную фабрику и планировал выкупить у поляков «Идея Банк», обсуждалось в качестве кандидата на включение в санкционный список Евросоюза. Однако он не попал под санкции.

Dana Holdings

Dana Holdings сербских братьев Каричей попал под европейский пакет санкций со следующей формулировкой: «Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают близкие отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко, невестка президента, занимает высокую должность в компании. Таким образом, Dana Holdings /Dana Astra извлекает выгоду, поддерживая режим Лукашенко».

Сейчас в Dana Holdings входят как минимум четыре строительные компании: «Дана Астра», «ЭмирЕйтс Блю Скай», «ЭмирЭйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт».

«Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций, объявила компании вскоре после введения санкций.

Таким образом, «Дана Астра» остается на рынке и продолжает строить комплекс «Минск-Мир». Что же касается построенных компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» жилых кварталов, то они обслуживаются либо товариществами собственников, либо организацией «Дубай Проперти Менеджмент».

УДП

В Литве под санкции попал санаторий «Беларусь», который контролируется Управлением делами президента (УДП). Swedbank заблокировал счета предприятия. Руководству санатория удалось договориться, чтобы банк позволил провести выплату зарплаты работникам и уплатить налоги. Большинство сотрудников санатория в Друскининкай — граждане Литвы (около 400 человек). Они выходили на пикет и просили о помощи местные власти и экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую.

А вот юрмальский санаторий «Белоруссия» все того же УДП не попал под европейские санкции и продолжает работать, а сотрудники здравницы в декабре получили пособие по простою, пишет Kas Jauns Avīze.

По данным местных СМИ, нюанс в том, что латвийская здравница связана с Управлением делами президента Беларуси, в отношении которого не введены санкции. В случае с Литвой санаторий находится под патронажем «Главного хозяйственного управления» УДП, которое как раз находится под санкциями. Уточнить эту информацию в УДП не удалось.