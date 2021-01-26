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Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза
26.01.2021 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко назначил Александра Вольфовича госсекретарем Совбеза Беларуси. Об этом
Александр Вольфович ранее занимал пост начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны. Ему 53 года.
Напомним, 3 ноября 2020 года Валерий Вакульчик указом
Кто такой Александр Вольфович
Уроженец Казани, родился в семье военнослужащего.
В 1988 году окончил Московское высшее военное командное училище. Службу проходил в должностях: командира взвода, командира мотострелковой роты, начальника штаба — заместителя командира мотострелкового батальона мотострелкового полка.
После окончания в 1998 году командно-штабного факультета Военной академии Беларуси военную службу проходил в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.
В 2002 году занял должность сначала начальника штаба — первого заместителя командира 361-й базы охраны и обслуживания, а впоследствии — командира 361-й базы охраны и обслуживания. В 2005 году службу проходил в главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил.
После окончания в 2008 году Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России занимал должности командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, заместителя командующего войсками Западного оперативного командования, начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования, командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных сил.
В 2018 году стал первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси. 20 января 2020 года был назначен на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны Беларуси.
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Александр Вольфович ранее занимал пост начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны. Ему 53 года.
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