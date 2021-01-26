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Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза

26.01.2021 11:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил Александра Вольфовича госсекретарем Совбеза Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».


Александр Вольфович. Фото: «Минск-Новости»

Александр Вольфович ранее занимал пост начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны. Ему 53 года.

Напомним, 3 ноября 2020 года Валерий Вакульчик указом был освобожден от должности госсекретаря Совбеза страны, в которой он пробыл неполных два месяца. Вакульчик был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия, ему был присвоен первый класс государственного служащего. Он продолжает занимать пост помощника президента Беларуси — инспектора по Брестской области.

Кто такой Александр Вольфович

Уроженец Казани, родился в семье военнослужащего.

В 1988 году окончил Московское высшее военное командное училище. Службу проходил в должностях: командира взвода, командира мотострелковой роты, начальника штаба — заместителя командира мотострелкового батальона мотострелкового полка.

После окончания в 1998 году командно-штабного факультета Военной академии Беларуси военную службу проходил в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

В 2002 году занял должность сначала начальника штаба — первого заместителя командира 361-й базы охраны и обслуживания, а впоследствии — командира 361-й базы охраны и обслуживания. В 2005 году службу проходил в главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил.

После окончания в 2008 году Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России занимал должности командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, заместителя командующего войсками Западного оперативного командования, начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования, командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных сил.

В 2018 году стал первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси. 20 января 2020 года был назначен на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Вольфович ранее занимал пост начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны. Ему 53 года.
 
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