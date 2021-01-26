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На Брестчине - новый губернатор
26.01.2021 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Брестчине — новый губернатор. Им стал уже экс-помощник Лукашенко по Гомельской области Юрий Шулейко. О кадровых назначения
Помощник президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко до 2017 года был зампредседателя Гродненского облисполкома. Он курировал вопросы промышленного комплекса области, качества и конкурентоспособности продукции
Предыдущий губернатор Брестчины Анатолий Лис проработал на этом посту 6 лет.
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Предыдущий губернатор Брестчины Анатолий Лис проработал на этом посту 6 лет.
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