Источник материала: Tut.by

На Брестчине — новый губернатор. Им стал уже экс-помощник Лукашенко по Гомельской области Юрий Шулейко. О кадровых назначения сообщает «Пул Первого».



Юрий Шулейко. Фото: Гродненская правда

Помощник президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко до 2017 года был зампредседателя Гродненского облисполкома. Он курировал вопросы промышленного комплекса области, качества и конкурентоспособности продукции

промышленности и другие.

Предыдущий губернатор Брестчины Анатолий Лис проработал на этом посту 6 лет.