Активно протестовавший «Гродно Азот» доверили бывшему вице-премьеру Ляшенко

Источник материала: Tut.by

Бывший вице-премьер Игорь Ляшенко возглавил «Гродно Азот», предприятие, где отмечена одна из самых высоких протестных активностей. Информацию о назначении опубликовал близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Прежний директор «Гродно Азота», Игорь Бобырь, руководит предприятием с 2017 года.

Игорь Ляшенко родился 5 ноября 1974 года в городе Очамчира Абхазской АССР. В 1996 году окончил Гомельский государственный университет.

3 марта 2020 года Александр Лукашенко своим указом освободил Игоря Ляшенко от должности вице-премьера «в связи с переходом на другую работу». В мае он возглавил представительство «Гомельтранснефть Дружба» в Минске.

Ляшенко стал вице-премьером 18 августа 2018 года и курировал нефтехимический комплекс и промышленность. До этого он 4 года возглавлял концерн «Белнефтехим». С 2006-го по 2013 год был директором Гомельского химического завода. Потом стал первым зампредом «Белнефтехима».

Как ранее сообщалось, около 30 сотрудников гродненского химического предприятия были уволены после того, как 26 октября присоединились к стачке. Белорусский независимый профсоюз (БНП) «Гродно Азот» подал в суд иск , чтобы восстановить некоторых уволенных на работе. Ранее для обеспечения работы цехов предприятию приходилось приглашать работников с других химических производств.