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Активно протестовавший «Гродно Азот» доверили бывшему вице-премьеру Ляшенко
26.01.2021 12:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший вице-премьер Игорь Ляшенко возглавил «Гродно Азот», предприятие, где отмечена одна из самых высоких протестных активностей. Информацию о назначении опубликовал близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».
Прежний директор «Гродно Азота», Игорь Бобырь, руководит предприятием с 2017 года.
Игорь Ляшенко родился 5 ноября 1974 года в городе Очамчира Абхазской АССР. В 1996 году окончил Гомельский государственный университет.
3 марта 2020 года Александр Лукашенко своим указом
Ляшенко стал вице-премьером 18 августа 2018 года и курировал нефтехимический комплекс и промышленность. До этого он 4 года возглавлял концерн «Белнефтехим». С 2006-го по 2013 год был директором Гомельского химического завода. Потом стал первым зампредом «Белнефтехима».
Как ранее сообщалось, около 30 сотрудников гродненского химического предприятия были уволены после того, как 26 октября присоединились к стачке. Белорусский независимый профсоюз (БНП) «Гродно Азот»
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Бывший вице-премьер Игорь Ляшенко возглавил «Гродно Азот», предприятие, где отмечена одна из самых высоких протестных активностей. Информацию о назначении...
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