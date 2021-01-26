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У Комитета госконтроля новый «старый» руководитель

26.01.2021 12:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Василий Герасимов назначен председателем Комитета государственного контроля. Такое решение сегодня принял Александр Лукашенко.


Фото: grodnonews.by

Василий Герасимов, напомним, с сентября был исполняющим обязанности председателя Комитета государственного контроля, после того как прежний руководитель ведомства Иван Тертель перешел в КГБ.

Василий Герасимов родился в 1975 году в Минске. В 1997 году окончил Белорусский государственный университет по специальности «правоведение», в 2014 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление национальной экономикой».

В 1997 году начал трудовую деятельность в должности главного специалиста отдела законодательства Управления законодательства и международных отношений Высшего хозяйственного суда, в 1999 году назначен начальником этого отдела, в 2000 году – начальником Управления обеспечения надзора и обобщения судебной практики Высшего хозяйственного суда.

В 2003-2012 годах работал начальником главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля, в 2012-2016 годах – председателем Комитета государственного контроля Гродненской области.

В 2016 году назначен  помощником президента – главным инспектором по Брестской области, в 2017 году – помощником президента  – инспектором по Брестской области.

18 сентября 2018 года был назначен заместителем председателя Комитета государственного контроля. 

Награжден медалью «За трудовые заслуги» и орденом Почета.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое решение сегодня принял Александр Лукашенко.
 
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