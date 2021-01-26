Обзор нового смартфона Apple 12 Pro Max: дизайн, цвет и мощность

В новом смартфоне установлен самый быстрый процессор от Apple, – первый, созданный с применением 5‑нанометровой технологии A14 Bionic. Зарядка – до 80 часов, ночной режим на двух камерах.

Предлагаем обзор смартфона Apple iPhone 12 Pro Max 128GB (золото) и сравнение его с iPhone 12 Pro и другими моделями смартфонов.

Комплектация

Первое, на что вы обратите внимание, это размер коробки. Она стала очень маленькой, прям в два раза меньше, чем мы видели раньше. Такое уменьшение коробки конечно же произошло из-за значительного изменения комплекта.

Теперь смартфоны будут продаваться без комплектных наушников и кубика для зарядки. Вместе с новым айфоном в коробке вы найдете кабель для быстрой зарядки USB‑C/Lightning. Для удобства к нему нужно будет докупить кубик на 20Вт или выше, еще есть вариант покупки удобной беспроводной зарядки.

Дизайн

В 2021 году старшие версии айфонов будут представлены в 4 цветах – ранее это были серебристый , золотой и графитовый . А iPhone 11 Pro был темно-зеленый. Теперь появился новый цвет – « тихоокеанский синий ». Изменился и сам облик смартфона – нет больше закругленных граней, теперь они прямоугольные из хирургической нержавеющей стали.

«Яблочко» осталось посередине, и без надписей iPhone. Блок камер на первый взгляд выглядит без изменений, но если присмотреться, то можно заметить сканер LiDAR, но о нем позже.

Подросла и диагональ смартфонов. iPhone 12 Pro с диагональю 6,1” (iPhone 11 Pro 5,8”), iPhone 12 Pro Max диагональ 6,7” (iPhone 11 Pro Max 6.5"). Такое увеличение диагонали практически совсем не сказалось на размерах смартфонов, этого удалось добиться из-за уменьшения рамок вокруг экрана.

Дисплей

В смартфоне - дисплей OLED Super Retina XDR. Разрешение 2532×1170 пикселей с плотностью 460 пикселей на дюйм у 12 Pro и 2778×1284 пикселя с плотностью 458 у 12 Pro Max. Имеется поддержка HDR, True Tone. Частота обновления экрана 60 Гц, были слухи о частоте в 120 Гц, но они не подтвердились.

Дисплей смартфонов защищен новым покрытием Ceramic Shield, которое уменьшает риск повреждений экрана в 4 раза.

Производительность

В смартфонах установлен самый быстрый процессор от Apple, первый процессор, созданный с применением 5‑нанометровой технологии – A14 Bionic. Больше не будет Pro версии с памятью 64 Гб. Базовая емкость для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max составляет 128 Гб. Также есть варианты на 256 Гб и вариант для тех, кому всегда мало или для того, кто создает много контента – 512 Гб.

Смартфоны работают в сетях 5G, но для нашего региона это пока не совсем актуально.

Как это часто бывает, в новых моделях емкость аккумуляторов была уменьшена по сравнению с прошлым поколением, но как обычно, точную цифру Apple не раскрывает, приводя в пример лишь примерное время работы. Оно остается примерно на том же уровне, как и у прошлой модели. Воспроизведе­ние видео: до 17 часов у 12 Pro, до 20 часов у 12 Pro Max. Воспроизведе­ние аудио: до 65 часов у 12 Pro, до 80 часов у 12 Pro Max.

Камеры

Основной блок камер старшей линейки 12 айфонов был усилен сканером LiDAR. Этот сканер позволяет работать с дополнительной реальностью. С новым айфоном у вас теперь будет больше возможностей в приложениях с поддержкой дополнительной реальности. Благодаря LiDAR режим портрета доступен и в ночном режиме. А сам ночной режим теперь доступен на двух камерах: широкоугольной и сверх­широкоугольной. А также и на фронтальной камере.

Камеры iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max состоят из трех модулей (телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный) по 12 Мп. Но на версии Max установлена новая телефотокамера с фокусным расстоянием 65 мм (ƒ/2.2) против 52 мм (ƒ/2.0) у iPhone 12 Pro. Также у широкоугольной камеры 12 Pro Max более крупные пиксели (1,7 мкм), которые позволяют отобразить на снимке все едва уловимые текстуры и детали даже если съемка проходит при слабом освещении. Кроме того, iPhone 12 Pro Max оснащен оптическим зумом 5x, iPhone 12 Pro – 4x.

Камеры новых айфонов поддерживают профессиональный стандарт съемки – Dolby Vision. Причем съемка видео 4K в Dolby Vision проходит с частотой до 60 кадров в секунду. Конечно же такое было бы невозможно без супермощного процессора, который получили 12 айфоны. А еще возможна запись видео «Таймлапс» в ночном режиме.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получили более улучшенную защиту от воды, теперь допускает погружение на глубину не более 6 метров до 30 минут (iPhone 11 Pro погружение не более 4 метров).