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Курсы валют: доллар, евро и российский рубль слегка подорожали

26.01.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв - Sputnik. Три основные валюты несколько подорожали во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро поднялся в цене на 0,015%, доллар США - на 0,022%, а российский рубль – на 0,001%.

© Sputnik / Александр Натрускин
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Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:

1 евро – 3,13 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,58 белорусского рубля,

100 российских рублей - 3,41 белорусского рубля.

Напомним, что при установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Как ранее рассказал Sputnik Беларусь экономический эксперт Ярослав Романчук, заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусский рубль ослаб к доллару и евро уже еще в конце прошлой недели, теперь же он подешевел и в отношении российского рубля.
 
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