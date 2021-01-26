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Курсы валют: доллар, евро и российский рубль слегка подорожали
26.01.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв - Sputnik. Три основные валюты несколько подорожали во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро поднялся в цене на 0,015%, доллар США - на 0,022%, а российский рубль – на 0,001%.
© Sputnik / Александр Натрускин
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:
1 евро – 3,13 белорусского рубля,
1 доллар США – 2,58 белорусского рубля,
100 российских рублей - 3,41 белорусского рубля.
Напомним, что при установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Как ранее
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Белорусский рубль ослаб к доллару и евро уже еще в конце прошлой недели, теперь же он подешевел и в отношении российского рубля.
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