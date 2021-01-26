В доме на Купревича, который из-за подземных вод дал осадку, выставили на продажу сразу 50 квартир

Напомним, что на Купревича уже фактически возведен трехподъездный 16-этажный дом на 235 квартир. Во всех квартирах – свободная планировка: перегородками отделены только ванные, туалеты и ниши инженерного оборудования.

Сразу за домом находится двухуровневый паркинг на 191 машиноместо. В будущем на первом этаже дома планируется размещение цветочного магазина и турагентства.