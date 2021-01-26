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В доме на Купревича, который из-за подземных вод дал осадку, выставили на продажу сразу 50 квартир
26.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новая многоэтажка на улице Купревича, 16 в Минске давно на слуху. Жилой дом рядом с музеем валунов в Уручье начали возводить в 2017 году и должны были сдать год назад. Однако произошло непредвиденное. Практически готовая новостройка
Напомним, что на Купревича уже фактически возведен трехподъездный 16-этажный дом на 235 квартир. Во всех квартирах – свободная планировка: перегородками отделены только ванные, туалеты и ниши инженерного оборудования.
Сразу за домом находится двухуровневый паркинг на 191 машиноместо. В будущем на первом этаже дома планируется размещение цветочного магазина и турагентства.
Что и почем можно приобрести сейчас?
В этот раз на продажу выставлены 50 квартир:
- 17 однокомнатных площадью от 45 до 52 квадратных метров. Стоимость «квадрата» – 1240 долларов с учетом стоимости машино-места.
- 11 двухкомнатных площадью от 59 до 71 квадратного метра. Стоимость «квадрата» – 1180 долларов с учетом стоимости машино-места.
- 22 трехкомнатных площадью от 85 до 96 квадратных метров. Стоимость «квадрата» – 1130 долларов с учетом стоимости машино-места.
Таким образом, стоимость самой небольшой «однушки» составит около 55 тысяч долларов. Двухкомнатную квартиру можно будет приобрести за 69-83 тысячи долларов, трехкомнатную – за 96-108 тысяч долларов.
По условиям договора, покупателю
Прием заявлений на квартиры начнется с 3 февраля.
А сколько стоили квартиры на Купревича 2 года назад? И почему была отложена сдача дома?
Отметим, что на старте продаж, еще в 2018 году, квартиры с машино-местом на Купревича
Успешному завершению проекта помешал геодезический мониторинг, выявивший осадки здания, превышающие проектные значения. Для того, чтобы дом прекратил «проседать», застройщику пришлось менять проектные решения и проводить дополнительные работы по усилению фундамента. В итоге, срок сдачи дома пришлось отодвинуть.
Весной прошлого года представители застройщика
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Новая многоэтажка на улице Купревича, 16 в Минске давно на слуху. Жилой дом рядом с музеем валунов в Уручье начали возводить в 2017 году и должны были сдать год назад....
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