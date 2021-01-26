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В доме на Купревича, который из-за подземных вод дал осадку, выставили на продажу сразу 50 квартир

26.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Новая многоэтажка на улице Купревича, 16 в Минске давно на слуху. Жилой дом рядом с музеем валунов в Уручье начали возводить в 2017 году и должны были сдать год назад. Однако произошло непредвиденное. Практически готовая новостройка дала осадку выше допустимых норм и строительство на время остановилось. Устав от ожидания, некоторые дольщики даже стали отказываться от квартир. На днях стало известно, что дом планируют сдать к маю этого года, а застройщик («Минский домостроительный комбинат») выставил на продажу еще 50 квартир. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Звязда».

В доме на Купревича, который из-за подземных вод дал осадку, выставили на продажу сразу 50 квартир

Напомним, что на Купревича уже фактически возведен трехподъездный 16-этажный дом на 235 квартир. Во всех квартирах – свободная планировка: перегородками отделены только ванные, туалеты и ниши инженерного оборудования.

Сразу за домом находится двухуровневый паркинг на 191 машиноместо. В будущем на первом этаже дома планируется размещение цветочного магазина и турагентства.

 

Что и почем можно приобрести сейчас?

В этот раз на продажу выставлены 50 квартир:

- 17 однокомнатных площадью от 45 до 52 квадратных метров. Стоимость «квадрата» – 1240 долларов с учетом стоимости машино-места.

- 11 двухкомнатных площадью от 59 до 71 квадратного метра. Стоимость «квадрата» – 1180 долларов с учетом стоимости машино-места.

- 22 трехкомнатных площадью от 85 до 96 квадратных метров. Стоимость «квадрата» – 1130 долларов с учетом стоимости машино-места.

Таким образом, стоимость самой небольшой «однушки» составит около 55 тысяч долларов. Двухкомнатную квартиру можно будет приобрести за 69-83 тысячи долларов, трехкомнатную – за 96-108 тысяч долларов.

По условиям договора, покупателю квартиры в Минске нужно в течение 7 календарных дней внести первоначальный взнос в размере 50%, а затем выплатить оставшуюся сумму частями до 1 июня 2021 года.

Прием заявлений на квартиры начнется с 3 февраля.

В доме на Купревича, который из-за подземных вод дал осадку, выставили на продажу сразу 50 квартир
В доме на Купревича, который из-за подземных вод дал осадку, выставили на продажу сразу 50 квартир

А сколько стоили квартиры на Купревича 2 года назад? И почему была отложена сдача дома?

Отметим, что на старте продаж, еще в 2018 году, квартиры с машино-местом на Купревича продавались по стоимости от 1082 до 1212 долларов за «квадрат». Получается, что за 2,5 года стоимость метра выросла примерно на 50 долларов. К слову, желающих приобрести жилплощадь в доме напротив музея валунов в то время было предостаточно: свободные варианты, особенно «однушки» и «двушки», закончились буквально в считанные дни.

Успешному завершению проекта помешал геодезический мониторинг, выявивший осадки здания, превышающие проектные значения. Для того, чтобы дом прекратил «проседать», застройщику пришлось менять проектные решения и проводить дополнительные работы по усилению фундамента. В итоге, срок сдачи дома пришлось отодвинуть.

В доме на Купревича, который из-за подземных вод дал осадку, выставили на продажу сразу 50 квартир

Весной прошлого года представители застройщика говорили, что «по предварительным данным, дом будет введен в эксплуатацию в мае-июне 2020 года», а в октябре сообщили, что ввод дома в эксплуатацию задерживается еще на месяцев 5-6. Из-за постоянных переносов сроков сдачи многоэтажки в эксплуатацию около 40 человек расторгли договора долевого строительства.

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Теги: Минск
 
 
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Новая многоэтажка на улице Купревича, 16 в Минске давно на слуху. Жилой дом рядом с музеем валунов в Уручье начали возводить в 2017 году и должны были сдать год назад....
 
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