Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

Этот коттедж в Раубичах находится на первой линии от воды, а значит его обитатели имеют персональный вид «на море» (Дубровское водохранилище).

Участок в 22,5 сотки огорожен и облагорожен. При этом, в то время как дворец в Краснодарском крае обслуживают 40 садовников, тут вполне справляется и один. Для него в доме оборудовано специальное жилое помещение с отдельным входом. Если же обустройство сада не входит в ваши приоритеты, занять изолированную комнату может сторож или охранник.