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Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

26.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Конечно, мы тоже посмотрели самое популярное расследование в ютубе (речь о видео Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки") и восхитились 18-метровым складом грязи, «аквадискотекой», дегустационной комнатой, гардеробной для официантов и другими чудесами дворца под Геленджиком. Оправившись от культурного шока, мы заинтересовались, а есть ли что-то подобное в Беларуси? Ну ладно, пусть не с ершиком за 700 евро (белорусы – люди скромные), но такое, что б перед соседями все-таки не было стыдно. В общем, мы воспользовались кнопкой "продажа загородных домов" и выбрали 7 белорусских "дворцов", которые можно приобрести прямо сейчас.

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

Признаемся сразу, обнаружить все атрибуты роскоши (ершик + аквадискотека + кинотеатр + ледовая арена + чайный домик + море) в одном доме нам не удалось. Но мы попробовали собрать «дворец» хотя бы по частям.

Дом с 61 окном и комнатой для садовника за 2,2 миллиона долларов

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

Этот коттедж в Раубичах находится на первой линии от воды, а значит его обитатели имеют персональный вид «на море» (Дубровское водохранилище).

Участок в 22,5 сотки огорожен и облагорожен. При этом, в то время как дворец в Краснодарском крае обслуживают 40 садовников, тут вполне справляется и один. Для него в доме оборудовано специальное жилое помещение с отдельным входом. Если же обустройство сада не входит в ваши приоритеты, занять изолированную комнату может сторож или охранник.

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

Как сообщается в описании, «дом спроектирован и построен в классическом буржуазном стиле с балюстрадами и пилястрами. В доме 61 окно, 33 из которых оборудовано роллетами».

Общая площадь дома – 611 квадратных метров.

Дом в биологическом заказнике с вековым лесом за 1,5 миллиона

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

Если «российский дворец» расположен на живописном мысе Идокопас, то у нас есть на это достойный ответ – заказник «Юхновка», что в 12 километрах от МКАД.

Именно здесь сейчас продается деревянная эко-усадьба со всеми удобствами. На территории в 50 соток расположены основной и гостевой дома, а также детская игровая площадка, тропа здоровья (500 метров), беседка с барбекю и кинотеатром с уличной аппаратурой.

Отмечается, что проект основного дома был разработан финской компанией Rovaniemi и удостоился двух золотых медалей на выставках в Москве и Санкт-Петербурге.

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

В коттедже площадью 300 «квадратов» – два уровня, кухня-гостиная, кабинет, гардеробная, 3 спальни и 2 санузла.

В объявлении сказано, что дом можно не только приобрести, но и арендовать за сумму в 8 тысяч долларов в месяц.

Коттедж с ручной росписью и золочением за 555 тысяч долларов

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

Этот скромный (по сравнению с другими в этой подборке) двухуровневый коттедж 2019 года постройки располагается прямо в Минске – в пяти минутах езды от станции метро «Восток».

Его изюминка – 100% классический дворцовый стиль с использованием дорогих материалов.

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

Отделка в доме – венецианская штукатурка Винченцо, плитка – испанская и итальянская, люстры – хрусталь из Чехии, декор – художественная лепка и ручная роспись, золочение поталью (надеюсь, вы знаете, что это?) по индивидуальному образцу.

Отмечается, что все коммуникации тут центральные, есть автономное отопление BOSH, установлено видеонаблюдение, наружное освещение и подсветка.

Размер участка – 10 соток.

Дом с винным погребом и дегустационной комнатой за 580 тысяч долларов

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

Если во дворце в нашумевшем фильме до всех объектов нужно еще дойти (к чайному домику –через 80-метровый мост топать, за вином – вообще в скалу лезть), то в этом симпатичном коттедже в Раубичах для того, чтобы попасть в дегустационную комнату, нужно просто спуститься в подвал.

Площадь данного светлого дома с большими панорамными окнами – 206 «квадратов». Участок – 9 соток.

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

На первом этаже расположены кухня-столовая c тем самым винным погребом, гостиная с выходом на террасу, игровая комната, а также санузел, гардеробная, прачечная и котельная. На втором – хозяйская спальня с личным санузлом, гардеробом, камином и выходом на балкон, с которого открывается шикарный вид на Дубровское водохранилище. Здесь же есть спальня для гостей.  

Уточняется, что дом отлично держит тепло в зимний период, а летом сохраняет прохладу.

Отдельно отметим террасу и уличный бассейн с подогревом. Как вы думаете, подойдет для аквадискотеки?

Дворец на 4 этажа с императорской люстрой за 1,5 миллиона долларов

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

Этот коттедж в 4 уровня находится в Колодищах. Его площадь – почти 1000 «квадратов» (площадь «дворца Путина» всего в 17 раз больше).

Здесь – дорогая итальянская мебель, высокие потолки, 5 спален, 5 санузлов, баня и бассейн.

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

Участок у этого дома тоже немаленький – 40 соток.

Сообщается, что «дворец» в Колодищах подойдет для большой семьи, консульства или представительства. Территория огорожена. При въезде имеется домик для охраны.

Коттедж с фонтаном, мраморными подоконниками и золотой сантехникой за 1,3 миллиона долларов

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

В этом коттедже в Лапоровичах (7 километров от столицы) на Минском море прекрасно все – терраса с видом на водохранилище, фонтан, беседка, шкуры экзотических животных, дизайнерский ремонт и респектабельные соседи.

В доме площадью 332 «квадрата» – 3 уровня и 5 комнат. Подвал здания полностью отдан под зону отдыха: там располагаются кинотеатр и сауна.

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

В описании указано, что при наружной отделке дома использована голландская клинкерная плитка, а при устройстве тротуарного покрытия – германский тротуарный камень. Сообщается, что все окна в доме имеют мраморные подоконники, при окраске декоративных элементов использовалось сусальное серебро, а в сантехнике фирм Willeroy & Boch и Jacob Delafon – 24-каратное золото (неужели мы нашли золотой унитаз?).

При меблировке дома использована мебель таких итальянских компаний, как Baxter и Сasa Albano, бытовая техника фирмы Miele. Все зоны, за исключением спален, оборудованы акустическими системами и системами аудио мультирум, в домашнем кинотеатре первого этажа использована система Bang & Olufsen.

Участок – 21 сотка с ландшафтным дизайном. На территории есть и фонтан, который выполнен из итальянской мраморной мозаики.

Поместье с собственным озером за 4 миллиона долларов

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

В нашу подборку мы включили и этот усадебный комплекс в деревне Пережеры Воложинского района. Говорят, что дворец из расследования Алексея Навального занимает площадь в 39 княжеств Монако. Не знаем, сколько там Монако, но выставленное на продажу поместье вблизи Налибокской пущи насчитывает целых 10,5 гектаров:)

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

Уточняется, что усадьба состоит из комплекса домов общей площадью более 900 «квадратов», беседки, пруда, детской площадки, парка приключений, футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадки, садов, клубничных грядок и парников. Если вы не пожелаете продолжить занятие агротуристическим бизнесом, то вполне можете объявить свои угодья закрытой зоной – целыми днями осваивать веревочный парк, фотографироваться с пробегающими мимо косулями и плавать на лодочке в своем собственном озере.

Кстати, об озере – огромный частный пруд (зеркальная площадь поверхности 12 тысяч квадратных метров) имеет глубину около 2 метров и постоянно снабжается свежей водой из притока из реки Ислочь.

Находится данная усадьба в 33 километрах от МКАД.

Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли
Попытались отыскать в Беларуси дворцы с «аквадискотеками», как из расследования Навального. Смотрите, что нашли

 
Теги: Минск
 
 
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Конечно, мы тоже посмотрели самое популярное расследование в ютубе (речь о видео Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки") и восхитились...
 
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