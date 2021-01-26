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Национальный экспортный центр создадут на базе Банка развития в 2021 году

26.01.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В перспективе новая структура будет помогать любым экспортерам, претендующим на экспортное кредитование. Проще говоря, это будет единое окно, куда любой экспортер мог бы обратиться для выхода на новый для себя рынок, проверки кредитоспособности, деловой репутации потенциального контрагента.
 
 
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В перспективе новая структура будет помогать любым экспортерам, претендующим на экспортное кредитование. Проще говоря, это будет единое окно, куда любой экспортер...
 
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