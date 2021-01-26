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«Критического снижения взаимной торговли не произошло». Головченко и Мишустин встречаются в Москве

26.01.2021 15:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Роман Головченко и несколько белорусских министров впервые в нынешнем году проводят переговоры в Москве, сообщила пресс-секретарь премьера Александра Исаева в Facebook.


Фото: government.ru

— Вы правильно отметили позитивную тенденцию в торгово-экономическом сотрудничестве, несмотря на все сложности. Россия — традиционно крупнейший торгово-экономический партнер нашей страны — 44% за 11 месяцев прошлого года мы зафиксировали долю России во внешней торговле товарами и услугами. Рассчитываем, что по итогам декабря она еще подрастет и приблизится к 5- процентам. У нас не произошло критического снижения взаимной торговли, несмотря на отмеченные вами сложности с ковидом. Мы, конечно, потеряли порядка 20% в общих объемах. В этом году, полагаю, есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть, — подчеркнул Головченко на заседании.

Премьер-министр назвал ситуацию «абсолютно управляемой», подчеркнув, что есть резервы и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве.

Из итогов прошлого года от отметил запуск АЭС, который назвал «ключевым интеграционным проектом десятилетия».

— Достигнута системная договоренность по участию промышленной продукции в государственных, муниципальных закупках, в основном устранены вопросы поставок белорусской сельхозпродукции, налажено хорошее взаимодействие в вопросах маркировки и прослеживаемости товаров. — отметил он.

Сейчас стороны ведут поиск системных решений по общеэнергетическим вопросам, вопросам доступа сельхозпродукции на общий рынок, разрабатывается тема товаров и услуг Союзного государства.

 
 
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Роман Головченко и несколько белорусских министров впервые в нынешнем году провели переговоры в Москве, сообщила пресс-секретарь премьера Александра Исаева в...
 
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