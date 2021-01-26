|
Белстат отчитался о росте зарплат
26.01.2021 15:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный статистический комитет сообщил последние данные по зарплатам в Беларуси. По итогам года зарплата в стране выросла на 14,7%, однако инфляция внесла свои коррективы.
По данным Белстат, номинальная начисленная средняя заработная плата в декабре прошлого года составила 1474,6 рубля. Реальная зарплата в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го увеличилась на 10,2%.
Средняя зарплата в Беларуси за 2020 год составила 1 250,9 рубля (за 2019 год она составляла 1 090 рубля). Таким образом, за год она выросла на 160 рублей, или на 14,7%, реальная (с учетом инфляции) — на 8,2%. В долларовом эквиваленте средняя зарплата по-прежнему не дотягивает до пятисот долларов.
Наибольшая декабрьская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 2 151,2 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 1 176; в Брестской области средняя зарплата составила 1 289 рублей, в Витебской — 1 213,7 рубля, Гомельской — 1 263,4 рубля, Гродненской — 1 274,7 рубля, Минской — 1 427,1 рубля.
Напомним, что доходы населения Беларуси в декабре 2020 года были
Согласно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статистический комитет сообщил последние данные по зарплатам в Беларуси. По итогам года зарплата в стране выросла на 14,7%, однако инфляция внесла свои...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)