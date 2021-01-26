﻿ Белстат отчитался о росте зарплат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белстат отчитался о росте зарплат

26.01.2021 15:41 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Национальный статистический комитет сообщил последние данные по зарплатам в Беларуси. По итогам года зарплата в стране выросла на 14,7%, однако инфляция внесла свои коррективы.

По данным Белстат, номинальная начисленная средняя заработная плата в декабре прошлого года составила 1474,6 рубля. Реальная зарплата в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го увеличилась на 10,2%.

Средняя зарплата в Беларуси за 2020 год составила 1 250,9 рубля (за 2019 год она составляла 1 090 рубля). Таким образом, за год она выросла на 160 рублей, или на 14,7%, реальная (с учетом инфляции) — на 8,2%. В долларовом эквиваленте средняя зарплата по-прежнему не дотягивает до пятисот долларов.

Наибольшая декабрьская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 2 151,2 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 1 176; в Брестской области средняя зарплата составила 1 289 рублей, в Витебской — 1 213,7 рубля, Гомельской — 1 263,4 рубля, Гродненской — 1 274,7 рубля, Минской — 1 427,1 рубля.

Напомним, что доходы населения Беларуси в декабре 2020 года были индексированы согласно показателю инфляции - на 5,2%.

Согласно прогнозным параметрам на 2021 год, реальные денежные доходы населения в 2021 году должны вырасти на 1,6%, а инфляция не должна превысить 5%.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статистический комитет сообщил последние данные по зарплатам в Беларуси. По итогам года зарплата в стране выросла на 14,7%, однако инфляция внесла свои...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Критического снижения взаимной торговли не произошло». Головченко и Мишустин встречаются в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by