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Кто стал новым главой Климовичского района, куда собирается приехать Лукашенко
26.01.2021 15:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Назначен новый глава Климовичского района — Михаил Демидов. Его Александр Лукашенко
Новому главе Климовичского района сейчас 40 лет. До этого назначения Михаил Демидов работал первым заместителем председателя, начальником управления по сельского хозяйству и продовольствию Белыничского райисполкома.
Демидов родом с Витебщины, окончил сельхозакадемию как зоотехник. Работал замдиректора сельскохозяйственного предприятия в Дрибинском, Шкловском районах, в 2017—2018 годах руководил филиалом агрокомбината «Приднепровский». В июне 2018 года его назначили зампредседателя Дрибинского района, а через год с небольшим — на ту же должность в Белыничском районе.
Зампредседателя Белыничского района Михаил Демидов пробыл год и почти 3 месяца — с 8 октября 2019 года. И стал главой Климовичского района.
При назначении Демидова на новую должность председателя райисполкома Александр Лукашенко сказал, что «Климовичский район — приличный, основополагающий район на Могилевщине» и выразил надежду, что у Демидова «все получится».
Александр Лукашенко пообещал в этом году обязательно посетить Климовичи — возможно, во время посевной или уборочной кампании. И спросить, в каком направлении новый глава будет развиваться этот район.
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Михаилу Демидову 40 лет, до этого он чуть больше года был зампредседателя Белыничского райисполкома.
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