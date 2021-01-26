Кто стал новым главой Климовичского района, куда собирается приехать Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Назначен новый глава Климовичского района — Михаил Демидов. Его Александр Лукашенко назначил вместо Леонида Засемчука . Тот стал председателем райисполкома 2,5 года назад — в августе 2018-го , покинув пост первого заместителя генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис» в Могилеве.



Фото: zilmogilev.by

Новому главе Климовичского района сейчас 40 лет. До этого назначения Михаил Демидов работал первым заместителем председателя, начальником управления по сельского хозяйству и продовольствию Белыничского райисполкома.

Демидов родом с Витебщины, окончил сельхозакадемию как зоотехник. Работал замдиректора сельскохозяйственного предприятия в Дрибинском, Шкловском районах, в 2017—2018 годах руководил филиалом агрокомбината «Приднепровский». В июне 2018 года его назначили зампредседателя Дрибинского района, а через год с небольшим — на ту же должность в Белыничском районе.

Зампредседателя Белыничского района Михаил Демидов пробыл год и почти 3 месяца — с 8 октября 2019 года. И стал главой Климовичского района.

При назначении Демидова на новую должность председателя райисполкома Александр Лукашенко сказал, что «Климовичский район — приличный, основополагающий район на Могилевщине» и выразил надежду, что у Демидова «все получится».

Александр Лукашенко пообещал в этом году обязательно посетить Климовичи — возможно, во время посевной или уборочной кампании. И спросить, в каком направлении новый глава будет развиваться этот район.