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Головченко: Москве и Минску нужно решить вопрос по общему энергорынку
26.01.2021 16:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Беларуси и России в этом году нужно заняться формированием общих энергетических рынков в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко на переговорах с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Есть ряд актуальных задач. В их числе - поиск решений по общим энергетическим рынкам", - отметил белорусский премьер.
Сторонам также нужно создавать общий рынок продукции, заниматься вопросами свободного доступа в Союзном государстве, добавил Головченко.
"На наш взгляд, мы давно должны были подойти и к вопросу о понятии товара или продукции, или услуги в СГ", - считает белорусский премьер.
Помимо этого, он заявил, что стороны продолжают активную работу по интеграционной повестке.
"Радует, что наши эксперты в этой теме не гонятся за какими-то формальными моментами, помпезными названиями", - отметил премьер-министр Беларуси.
По его мнению, нужно решать суть вопросов, найти места, где экономические интересы сопрягаются, и их объединять.
Встреча премьеров в Москве
Премьер-министры России и Беларуси проводят переговоры в Москве, в Доме правительства РФ. Встреча сперва началась за закрытыми дверьми, а после к главам правительств присоединились члены делегаций.
© Sputnik / Владимир Песня
От Беларуси в переговорах примут участие первый вице-премьер Николай Снопков, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр финансов Юрий Селиверстов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко.
С российской стороны - вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов, а также посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Как сообщалось ранее пресс-службы премьеров двух стран, на переговорах обсуждают вопросы борьбы с пандемией, состоится обмен мнениями по актуальным направлениям российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.
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Белорусский премьер назвал эту задачу одной из главных на нынешний год и призвал создать общий рынок продукции в Союзном государстве.
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