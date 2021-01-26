Головченко: Москве и Минску нужно решить вопрос по общему энергорынку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Беларуси и России в этом году нужно заняться формированием общих энергетических рынков в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко на переговорах с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Есть ряд актуальных задач. В их числе - поиск решений по общим энергетическим рынкам", - отметил белорусский премьер.

Сторонам также нужно создавать общий рынок продукции, заниматься вопросами свободного доступа в Союзном государстве, добавил Головченко.

"На наш взгляд, мы давно должны были подойти и к вопросу о понятии товара или продукции, или услуги в СГ", - считает белорусский премьер.

Помимо этого, он заявил, что стороны продолжают активную работу по интеграционной повестке.

"Радует, что наши эксперты в этой теме не гонятся за какими-то формальными моментами, помпезными названиями", - отметил премьер-министр Беларуси.

По его мнению, нужно решать суть вопросов, найти места, где экономические интересы сопрягаются, и их объединять.

Встреча премьеров в Москве

Премьер-министры России и Беларуси проводят переговоры в Москве, в Доме правительства РФ. Встреча сперва началась за закрытыми дверьми, а после к главам правительств присоединились члены делегаций.

От Беларуси в переговорах примут участие первый вице-премьер Николай Снопков, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр финансов Юрий Селиверстов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко.

С российской стороны - вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов, а также посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Как сообщалось ранее пресс-службы премьеров двух стран, на переговорах обсуждают вопросы борьбы с пандемией, состоится обмен мнениями по актуальным направлениям российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

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