Директору завода из Росси дали 4,5 года усиленного за коррупцию. Жена считает, что дело - политическое

Источник материала: Tut.by

Суд Волковысского района вынес приговор по делу директора комбикормового завода в поселке Россь, депутата местного совета Георгия Дядюшко. Его признали виновным в получении взятки — и осудили на 4,5 года колонии усиленного режима. Об этом « Медиазоне » сообщила его жена Майя. Женщина считает, что муж может страдать за свою политическую позицию.



Фото: из архива семьи Дядюшко

Суд также лишил Дядюшко права занимать 2,5 года руководящие должности и обязал его выплатить 8700 рублей в доход государства.

Георгий Дядюшко работал директором комбикормового завода в городском поселке Россь Волковысского района — филиале агрокомбината «Скидельский». Стаж работы на заводе — 16 лет. Дважды избирался депутатом местных советов. В семье Дядюшко шестеро детей, младшему один год, старшему недавно исполнилось 18 лет.

Директора задержали 24 сентября прошлого года. В этот день к нему на работу приехал Артем Елизаренко, основатель компании «Зерновые традиции» из Осиповичей, и оставил файл с бумагами, где лежали 3300 рублей. Следом за Елизаренко вошли люди в штатском и задержали директора. Елизаренко, который давал взятку, затем написал явку с повинной. Он выступает в деле свидетелем.

Дело рассматривал судья Леонард Дивнель. Согласно государственному обвинению, с марта по сентябрь 2020 года Дядюшко получил от «Зерновых традиций» не менее 20,1 тыс. рублей. Утверждается, что ежемесячно Елизаренко приезжал из Осиповичей и оставлял директору комбикормового завода в файле между бумагами деньги: обычно 4 тысячи рублей, только в первый раз — 800, а в последний — 3300. Для этого они встречались на заправке или в кабинете Дядюшко.

По версии обвинения, это была награда за дальнейшее сотрудничество между организациями, производство и отгрузку комбикормов «Зерновые традиции» в нужное время. К тому же продажа кормов иногда проходила даже без предоплаты, хотя завод должен был работать по предоплате.

Георгий Дядюшко на суде не признал себя виновным.

Учредитель «Зерновых традиций» Артем Елизаренко рассказал в суде, что действительно привозил деньги Дядюшко, так как тот однажды намекнул, что «надо делиться». По словам Елизаренко, Дядюшко никогда не называл никакие суммы денег, не просил напрямую взятку, не открывал при нем файл с бумагами и деньгами. Однако и не возвращал денежные средства спустя время.

Супруга Георгия Дядюшко Майя считает, что ее муж не мог брать взятки, так как он честный человек, к тому же семья всегда жила скромно. По мнению супруги, мужа могли арестовать за его политическую позицию. Во время президентской кампании он отказался вынуждать работников ставить подписи за Александра Лукашенко. Также семья Дядюшко принимала участие в разрешенных митингах кандидата в президенты Светланы Тихановской, в мирных акциях солидарности.