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Владимир Караник: Даже в тяжелый 20-й год Гродненская область не допустила падения экономики

26.01.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: "Даже тяжелый 20-й год в сравнении с 19-м Гродненская область не допустила падения экономики и ВРП у нас 100,1 % к уровню 19-го года. Несмотря на все сложности, несмотря на падение в сфере услуг, транспорта, все-таки рост сельского хозяйства, рост промышленности, торговли позволил компенсировать эти выпадающие доходы. А в целом за последние 5 лет промышленность выросла на 13 %, сельское хозяйство на 14 %".
 
 
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Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: "Даже тяжелый 20-й год в сравнении с 19-м Гродненская область не допустила падения экономики и ВРП у нас 100,1...
 
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