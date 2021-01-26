«Очередникам» предлагают квартиры в доме на Притыцкого. Стоимость от $804 за «квадрат» + обязательное место в паркинге

Напомним, что два монолитно-каркасных дома на Притыцкого возводятся по индивидуальным проектам. Дом (№ 24а по генплану) будет 17-этажным на 4 подъезда. В нем разместятся 319 квартир. Рядом построят гараж-стоянку на 200 машиномест. Дом (№ 24б по генплану) – трехсекционная 20-этажка на 277 квартир. Возле него разместится гараж-стоянка на 300 автомобилей. Сооружения для хранения личного транспорта будут в три и пять уровней, оба – с эксплуатируемыми кровлями.

К строительству этих домов ГПО «Минскстрой» приступил летом 2020 года. По нормативам на возведение первого дома требуется 25 месяцев, второго – около 21 месяца.

Что предложили очередникам?

Для заключения договоров создания долевого строительства предлагается 277 квартир в доме № 24б:

- 158 однокомнатных квартир площадью 43-49 квадратных метров;

- 78 двухкомнатных квартир площадью 63-69 квадратных метров;

- 41 трехкомнатная квартира площадью 87-93 квадратных метра.

Также к продаже предназначены 277 машино-мест в гараж-стоянке.