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«Очередникам» предлагают квартиры в доме на Притыцкого. Стоимость от $804 за «квадрат» + обязательное место в паркинге

26.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Весной мы писали, что на улице Притыцкого в Минске начинается строительство двух высоток на 17 и 20 этажей. Два монолитно-каркасных дома предназначаются для «очередников» и должны стать завершением жилой застройки микрорайона. Сегодня в газете «Звязда» опубликована проектная декларация на 277 квартир в первом из домов. Все квартиры продаются только вместе с машиноместом в паркинге.

«Очередникам» предлагают квартиры в доме на Притыцкого. Стоимость от 4 за «квадрат» + обязательное место в паркинге
Фото используется в качестве иллюстрации.

Напомним, что два монолитно-каркасных дома на Притыцкого возводятся по индивидуальным проектам. Дом (№ 24а по генплану) будет 17-этажным на 4 подъезда. В нем разместятся 319 квартир. Рядом построят гараж-стоянку на 200 машиномест. Дом (№ 24б по генплану) – трехсекционная 20-этажка на 277 квартир. Возле него разместится гараж-стоянка на 300 автомобилей. Сооружения для хранения личного транспорта будут в три и пять уровней, оба – с эксплуатируемыми кровлями.

К строительству этих домов ГПО «Минскстрой» приступил летом 2020 года. По нормативам на возведение первого дома требуется 25 месяцев, второго – около 21 месяца.

Что предложили очередникам?

Для заключения договоров создания долевого строительства предлагается 277 квартир в доме № 24б:

- 158 однокомнатных квартир площадью 43-49 квадратных метров;

- 78 двухкомнатных квартир площадью 63-69 квадратных метров;

- 41 трехкомнатная квартира площадью 87-93 квадратных метра.

Также к продаже предназначены 277 машино-мест в гараж-стоянке.

«Очередникам» предлагают квартиры в доме на Притыцкого. Стоимость от 4 за «квадрат» + обязательное место в паркинге
«Очередникам» предлагают квартиры в доме на Притыцкого. Стоимость от 4 за «квадрат» + обязательное место в паркинге
«Очередникам» предлагают квартиры в доме на Притыцкого. Стоимость от 4 за «квадрат» + обязательное место в паркинге

Ориентировочная стоимость строительства «квадрата» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составит 2092 рубля. Речь идет о нормируемой площади жилого помещения. За метры свыше нормы нужно будет заплатить от 2550 до 3090 белорусских рублей. Также отдельно нужно будет заплатить за обязательное место в паркинге. Оно будет стоить 23 тысячи рублей.


«Очередникам» предлагают квартиры в доме на Притыцкого. Стоимость от 4 за «квадрат» + обязательное место в паркинге

Оплачивать квартиры в новостройке можно будет так: первый взнос по жилому помещению составит 25 %, по гараж-стоянке – 15 % от стоимости объекта долевого строительства. Оплата должна быть произведена дольщиком в течение 15 банковских дней со дня регистрации договора.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься через 5 календарных дней после выхода проектной декларации.


«Очередникам» предлагают квартиры в доме на Притыцкого. Стоимость от 4 за «квадрат» + обязательное место в паркинге
Границы площадки, которую застраивает «Минскстрой».

 
Теги: Минск
 
 
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Весной мы писали, что на улице Притыцкого в Минске начинается строительство двух высоток на 17 и 20 этажей. Два монолитно-каркасных дома предназначаются для...
 
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