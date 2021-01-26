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«Очередникам» предлагают квартиры в доме на Притыцкого. Стоимость от $804 за «квадрат» + обязательное место в паркинге
26.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Весной мы
Напомним, что два монолитно-каркасных дома на Притыцкого возводятся по индивидуальным проектам. Дом (№ 24а по генплану) будет 17-этажным на 4 подъезда. В нем разместятся 319 квартир. Рядом построят гараж-стоянку на 200 машиномест. Дом (№ 24б по генплану) – трехсекционная 20-этажка на 277 квартир. Возле него разместится гараж-стоянка на 300 автомобилей. Сооружения для хранения личного транспорта будут в три и пять уровней, оба – с эксплуатируемыми кровлями.
К строительству этих домов ГПО «Минскстрой» приступил летом 2020 года. По нормативам на возведение первого дома требуется 25 месяцев, второго – около 21 месяца.
Что предложили очередникам?
Для заключения договоров создания долевого строительства предлагается 277 квартир в доме № 24б:
- 158 однокомнатных квартир площадью 43-49 квадратных метров;
- 78 двухкомнатных квартир площадью 63-69 квадратных метров;
- 41 трехкомнатная квартира площадью 87-93 квадратных метра.
Также к продаже предназначены 277 машино-мест в гараж-стоянке.
Ориентировочная стоимость строительства «квадрата» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составит 2092 рубля. Речь идет о нормируемой площади жилого помещения. За метры свыше нормы нужно будет заплатить от 2550 до 3090 белорусских рублей. Также отдельно нужно будет заплатить за обязательное место в паркинге. Оно будет стоить 23 тысячи рублей.
Оплачивать
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься через 5 календарных дней после выхода проектной декларации.
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«Очередникам» предлагают квартиры в доме на Притыцкого. Стоимость от $804 за «квадрат» + обязательное место в паркинге
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