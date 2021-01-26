Росатом сообщил, когда первый энергоблок БелАЭС введут в промэксплуатацию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС запланирован на апрель-май этого года, сообщили в АСЭ (инжиниринговом дивизионе Росатома).

Сейчас на Белорусской АЭС идет этап опытно-промышленной эксплуатации, который стартовал в декабре прошлого года. Этот финальная и самая длительная проверка энергоблока перед вводом в работу. Испытания проводят на мощности реакторной установки от 75% до 100%.

Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промэксплуатацию запланирован на I квартал 2021 года.

О проекте БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ.После того как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть .

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января.

16 января первый энергоблок был отключен от сети , это случилось после того, как сработала система защиты генератора. Радиационный фон в районе АЭС, по официальной информации, находится в норме.

Читайте также: