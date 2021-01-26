|
Росатом сообщил, когда первый энергоблок БелАЭС введут в промэксплуатацию
26.01.2021 17:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС запланирован на апрель-май этого года, сообщили в АСЭ (инжиниринговом дивизионе Росатома).
Сейчас на Белорусской АЭС идет этап опытно-промышленной эксплуатации, который стартовал в декабре прошлого года. Этот финальная и самая длительная проверка энергоблока перед вводом в работу. Испытания проводят на мощности реакторной установки от 75% до 100%.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промэксплуатацию запланирован на I квартал 2021 года.
О проекте БелАЭС
Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его
Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность
16 января первый энергоблок
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас на первом блоке станции проводят опытно-промышленную эксплуатацию, это финальный этап проверки перед вводом в работу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)