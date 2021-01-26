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Договор о переброске белорусского экспорта через РФ скоро подпишут

26.01.2021 19:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Межправительственное соглашение между Беларусью и Россией о перевалке белорусских грузов через порты РФ будет подписано в ближайшее время, сообщил во вторник премьер-министр Роман Головченко.

Руководитель белорусского правительства находился с рабочей поездкой в Москве, где провел встречу со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. На переговорах обсуждалось в том числе перенаправление белорусского экспорта в российские порты.

"Беларусь и Россия намерены в ближайшее время подписать такое межправительственное соглашение ", - отметил Головченко.

Операция "Переориентация"

Напомним, Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы еще в конце августа. Он тогда отметил, что "30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву". Лукашенко считает, что в Вильнюсе "зажрались" и пришла пора "поставить на место".

Ранее Александр Новак говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов еще есть, как и возможность создать взаимовыгодные экономические условия с белорусскими партнерами. В первую очередь речь идет о северо-западных портах — Усть-Луге, Приморске и Санкт-Петербурге.

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Теги: Минск
 
 
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В российские порты уйдут те грузы из Беларуси, которые ранее направлялись в литовские морские грузовые терминалы.
 
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