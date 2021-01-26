Подписан указ о фондах Белорусской атомной электростанции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ "О фондах Белорусской атомной электростанции", сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно документу будут созданы два фонда: первый предназначен для финансирования работ по выводу из эксплуатации АЭС, второй – для оплаты мероприятий по поддержанию и повышению безопасности станции. В пресс-службе отметили, что формирование таких фондов – мировая практика.

По указу после ввода эксплуатацию Белорусская АЭС обязана каждый месяц делать отчисления в оба фонда. Размер сбора составляет не выше 15% выручки от реализации электрической энергии.

Напомним, Белорусская АЭС – первая атомная электростанция в стране. Первый энергоблок уже выведен на 100% мощности. Ввод в эксплуатацию второго запланирован на 2022 год.

Общая стоимость строительства станции оценивается приблизительно в 9 миллиардов долларов. Предполагается, что проект окупится за 15-20 лет.

Ранее Лукашенко заявлял о необходимости стимулировать население страны, чтобы оно больше потребляло электроэнергии.

Читайте также: