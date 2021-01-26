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Подписан указ о фондах Белорусской атомной электростанции
26.01.2021 19:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ "О фондах Белорусской атомной электростанции", сообщила пресс-служба главы государства.
© Photo : Росатом / Аркадий Сухонин
Согласно документу будут созданы два фонда: первый предназначен для финансирования работ по выводу из эксплуатации АЭС, второй – для оплаты мероприятий по поддержанию и повышению безопасности станции. В пресс-службе отметили, что формирование таких фондов – мировая практика.
По указу после ввода эксплуатацию Белорусская АЭС обязана каждый месяц делать отчисления в оба фонда. Размер сбора составляет не выше 15% выручки от реализации электрической энергии.
Напомним, Белорусская АЭС – первая атомная электростанция в стране. Первый энергоблок уже выведен на 100% мощности. Ввод в эксплуатацию второго запланирован на 2022 год.
Общая стоимость строительства станции оценивается приблизительно в 9 миллиардов долларов. Предполагается, что проект окупится за 15-20 лет.
Ранее Лукашенко заявлял о необходимости стимулировать население страны, чтобы оно больше потребляло электроэнергии.
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Согласно документу, после ввода в эксплуатацию АЭС должна будет переводить часть выручки в специальные фонды.
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