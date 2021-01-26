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Лукашенко подписал указ о создании двух фондов БелАЭС

26.01.2021 20:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 26 января подписал указ № 32 «О фондах Белорусской атомной электростанции», сообщили в его пресс-службе.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В документе говорится про создание двух фондов: один — для финансирования работ по выводу из эксплуатации АЭС, второй — для финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности станции. Формирование таких фондов является мировой практикой.

По указу РУП «Белорусская АЭС» после ввода в эксплуатацию будет ежемесячно делать отчисления денежных средств в соответствующие фонды. Размер сбора — не более 15% выручки от реализации электрической энергии.

Напомним, 7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Планируется, что второй энергоблок введут в промышленную эксплуатацию в мае 2022 года.

 
 
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По указу РУП «Белорусская АЭС» после ввода в эксплуатацию будет ежемесячно делать отчисления денежных средств в соответствующие фонды.
 
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