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Сигареты снова дорожают в Беларуси с 1 февраля

27.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Отдельные марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 февраля, соответствующая информация была размещена на сайте Министерства по налогам и сборам республики.

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Повысятся цены на табачные изделия гродненской фабрики "Неман", а также импортируемые компанией "Беларусьторг".

Так, сигареты марки Pall Mall (Red, Blue, Silver и Azure) будут теперь стоить 2,8 рубля за пачку, Pall Mall Nano Green – 2,6 рубля, Pall Mall Superslims (Azure и Violet) – 2,65 рубля, Kent Nano Blue, Kent Feel (Aroma, Aurum, Tropic) – 3,6 рубля, Rothmans Click (Coral, Purple, Volt) – 2,6 рубля.

Импортные Davidoff (Classic и Gold) подорожают до 4,1 рубля за пачку, Aroma Rich (Coast и Highland)– до 4,5 рубля.

Компания "Табак-Инвест" с 1 февраля повышать цены на свои сигареты не планирует.

Производители и импортеры табачных изделий имеют право повышать отпускные цены каждый месяц, чем с завидным постоянством и пользуются. В последний раз цены на сигареты увеличивались с 1 января.

Актуальные цены на сигареты можно узнать на сайте МНС – информация там размещена в специальном разделе.

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость отдельных марок табачных изделий в розничной торговле увеличится сразу на десять копеек.
 
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