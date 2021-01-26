Сигареты снова дорожают в Беларуси с 1 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Отдельные марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 февраля, соответствующая информация была размещена на сайте Министерства по налогам и сборам республики.

Повысятся цены на табачные изделия гродненской фабрики "Неман", а также импортируемые компанией "Беларусьторг".

Так, сигареты марки Pall Mall (Red, Blue, Silver и Azure) будут теперь стоить 2,8 рубля за пачку, Pall Mall Nano Green – 2,6 рубля, Pall Mall Superslims (Azure и Violet) – 2,65 рубля, Kent Nano Blue, Kent Feel (Aroma, Aurum, Tropic) – 3,6 рубля, Rothmans Click (Coral, Purple, Volt) – 2,6 рубля.

Импортные Davidoff (Classic и Gold) подорожают до 4,1 рубля за пачку, Aroma Rich (Coast и Highland)– до 4,5 рубля.

Компания "Табак-Инвест" с 1 февраля повышать цены на свои сигареты не планирует.

Производители и импортеры табачных изделий имеют право повышать отпускные цены каждый месяц, чем с завидным постоянством и пользуются. В последний раз цены на сигареты увеличивались с 1 января.

Актуальные цены на сигареты можно узнать на сайте МНС – информация там размещена в специальном разделе .