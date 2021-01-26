ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Созданы фонды по выводу из эксплуатации и повышению безопасности Белорусской АЭС

27.01.2021 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 января. Указом Александра Лукашенко от 26 января № 32 созданы фонд финансирования работ по выводу из эксплуатации Белорусской атомной электростанции и фонд финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности АЭС. 

Согласно документу, республиканское унитарное предприятие "Белорусская АЭС" после ввода в эксплуатацию будет ежемесячно производить отчисление денежных средств в эти фонды (не более 15% выручки от реализации электрической энергии), сообщила пресс-служба Лукашенко. 

26 января в Москве на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко глава российского кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что БелАЭС — проект "уникальный и рассчитан на многие десятилетия", "откроет новые возможности для взаимодействия в сфере высоких технологий".

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания "АСЭ", входящая в структуру госкорпорации "Росатом".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 26 января. Указом Александра Лукашенко от 26 января № 32 созданы фонд финансирования работ по выводу из эксплуатации Белорусской атомной электростанции и фонд...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Договор о переброске белорусского экспорта через РФ скоро подпишут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by