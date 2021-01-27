"Было больше шума, чем реальных примеров". Эксперты рассказали о релокейте айтишников и перспективах рынка коммерческой недвижимости

"Сотрудники компаний уже хотят вернуться в офисы"

- Какова ситуация на рынке офисов? Возвращаются ли сотрудники компаний на рабочие места, которые они покинули в период пандемии?

А.А. (здесь и далее Андрей Алешкин):

- Ко второй волне пандемии общество было более подготовлено как в моральном, так и в бытовом плане. Компании, которые вернулись в офисы в период спада заболеваемости, смогли оперативно вновь отправить своих сотрудников на «удаленку», когда количество диагностированных случаев в октябре-ноябре стало возрастать. Многие организации и вовсе не отменяли концепцию работы из дома, продлив такой режим и на первый квартал 2021 года. В первую очередь это касается компаний IT-сферы.

Именно от сотрудников этой отрасли все чаще слышно желание вернуться на привычные рабочие места. Все-таки человек – это существо социальное. Кроме того, полностью отказаться от офиса невозможно без ущерба для нормального функционирования бизнеса. Успешной компании необходимо пространство для встреч с клиентами, продуктивных планерок и собраний, а также обучения новых сотрудников. Поэтому многие компании, работая на «удаленке», сохранили свои обустроенные рабочие пространства, оптимизируя их под текущие нужды, путем сокращения арендуемых пространств либо сдачи в субаренду.

По этой причине вакантность офисных помещений в Минске в построенных ранее бизнес-центрах во второй половине 2020 года существенно не изменилась. Однако этого нельзя сказать о новых бизнес-центрах, введенных в эксплуатацию в 2020 году, особенно если помещения в них предлагались без отделки. Здесь вакансия весьма существенная, поскольку сейчас вкладывать деньги в отделку мало кто готов.

Тем не менее, те арендодатели, которые готовы выполнить отделку за свой счет, вели и ведут переговоры с потенциальными арендаторами, длительность которых возросла, а период экспозиции новых офисных помещений существенно вырос.

Так, если в 2019 году можно было сдать качественный офис в аренду в течение одного-трех месяцев (в зависимости от площади), то в настоящее время этот срок увеличился до 6-9 месяцев, а порой и больше. Потенциальные арендаторы более тщательно анализируют текущую ситуацию, конкурентов и стоимость переезда. Получив окончательное предложение, они идут к арендодателю и, как говорится, «отжимают» лучшие условия для себя, оставаясь в итоге в текущей локации.