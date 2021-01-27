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К санкциям ЕС против белорусских властей присоединился Лихтенштейн
27.01.2021 10:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К санкциям ЕС в отношении Беларуси присоединились еще шесть европейских стран, не состоящих в союзе. Об этом говорится в
Как указано в заявлении, страны — кандидаты на вступление в Европейский союз, а именно: Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — государства, состоящие в Европейской ассоциации свободной торговли и являющиеся членами Европейского экономического пространства, — присоединились к соответствующему решению Европейского совета относительно белорусских санкций.
В документе говорится, что теперь эти шесть стран обеспечат соответствие своей национальной политики принятому решению.
Пять стран присоединись
Напомним, c октября прошлого года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси.
В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября,
Второй пакет санкций был
17 декабря Евросоюз принял
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К санкциям, введенным Евросоюзам, решили присоединиться страны - кандидаты на членство в ЕС и ассоциированные с экономическими структурами организации.
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