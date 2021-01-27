К санкциям ЕС против белорусских властей присоединился Лихтенштейн

Источник материала: Tut.by

К санкциям ЕС в отношении Беларуси присоединились еще шесть европейских стран, не состоящих в союзе. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза.



Фото: europeinsight.net

Как указано в заявлении, страны — кандидаты на вступление в Европейский союз, а именно: Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — государства, состоящие в Европейской ассоциации свободной торговли и являющиеся членами Европейского экономического пространства, — присоединились к соответствующему решению Европейского совета относительно белорусских санкций.

В документе говорится, что теперь эти шесть стран обеспечат соответствие своей национальной политики принятому решению.

Пять стран присоединись еще 15 января , 26 января этот список пополнил Лихтенштейн.

Напомним, c октября прошлого года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси.

В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В список вошли 29 физических и семь юридических лиц, в том числе ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».