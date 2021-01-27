Источник материала: БT

После завершения испытаний первые три поезда планируется передать заказчику в конце июня этого года. Всего же контракт, заключенный между Белорусской железной дорогой и ЗАО "Штадлер Минск" в январе 2019 года, предусматривает поставку десяти пятивагонных электропоездов FLIRT ЭПМ для межрегиональных линий бизнес-класса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Штадлер" приступил к испытаниям первого пятивагонного электропоезда FLIRT ЭПМ для БЖД После завершения испытаний первые три поезда планируется передать заказчику в конце июня этого года. Всего же контракт, заключенный между Белорусской железной...

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