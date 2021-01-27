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"Штадлер" приступил к испытаниям первого пятивагонного электропоезда FLIRT ЭПМ для БЖД

27.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

После завершения испытаний первые три поезда планируется передать заказчику в конце июня этого года. Всего же контракт, заключенный между Белорусской железной дорогой и ЗАО "Штадлер Минск" в январе 2019 года, предусматривает поставку десяти пятивагонных электропоездов FLIRT ЭПМ для межрегиональных линий бизнес-класса.

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Теги: Минск
 
 
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После завершения испытаний первые три поезда планируется передать заказчику в конце июня этого года. Всего же контракт, заключенный между Белорусской железной...
 
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