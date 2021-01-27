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Более 150 объектов имущества продано в 2020 году
27.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Имущества более чем на 4 миллиона рублей продали в минувшем году на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. В списке более 150 объектов, сообщает пресс-служба биржи. На долю недвижимости пришлось почти 80 % всего реализованного имущества. При этом наиболее активно продавались объекты в Брестской и Гомельской областях.
Самым дорогим объектом стало построенное в начале ХХ века административное здание в Пинске
Победителю электронных торгов данный объект историко-культурного наследия достался за 533 тысячи рублей. А вот статус самого необычного объекта имущества, нашедшего инвестора благодаря электронным торгам, получил дворец Горваттов в Наровле.
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Имущества более чем на 4 миллиона рублей продали в минувшем году на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. В списке более 150 объектов,...
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