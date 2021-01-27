ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 150 объектов имущества продано в 2020 году

27.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Имущества более чем на 4 миллиона рублей продали в минувшем году на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. В списке более 150 объектов, сообщает пресс-служба биржи. На долю недвижимости пришлось почти 80 % всего реализованного имущества. При этом наиболее активно продавались объекты в Брестской и Гомельской областях.

Самым дорогим объектом стало построенное в начале ХХ века административное здание в Пинске

Победителю электронных торгов данный объект историко-культурного наследия достался за 533 тысячи рублей. А вот статус самого необычного объекта имущества, нашедшего инвестора благодаря электронным торгам, получил дворец Горваттов в Наровле.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имущества более чем на 4 миллиона рублей продали в минувшем году на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. В списке более 150 объектов,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by