Более 150 объектов имущества продано в 2020 году

Источник материала: БT

Имущества более чем на 4 миллиона рублей продали в минувшем году на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. В списке более 150 объектов, сообщает пресс-служба биржи. На долю недвижимости пришлось почти 80 % всего реализованного имущества. При этом наиболее активно продавались объекты в Брестской и Гомельской областях.



Самым дорогим объектом стало построенное в начале ХХ века административное здание в Пинске

Победителю электронных торгов данный объект историко-культурного наследия достался за 533 тысячи рублей. А вот статус самого необычного объекта имущества, нашедшего инвестора благодаря электронным торгам, получил дворец Горваттов в Наровле.