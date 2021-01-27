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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
27.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
К ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах во вторник ослаб к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 58 копеек, евро - 3 рубля и 13 копеек. И 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских.
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К ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах во вторник ослаб к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 58 копеек, евро - 3 рубля и 13 копеек. И 3...
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