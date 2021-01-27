«Жестокие репрессии против всех форм инакомыслия». Доклад Amnesty International по Беларуси

Источник материала: Tut.by

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о чрезмерном применении силы к мирным демонстрантам в Беларуси после президентских выборов, пытках и издевательствах со стороны силовиков. Организация призвала международное сообщество предпринять активные шаги для обеспечения справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности.





В докладе организации говорится, что после спорных президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси появились десятки последовательно шокирующих кадров: мирные демонстранты, жестоко оскорбленные сотрудниками ОМОНа, с близкого расстояния обстрелянные шумовыми гранатами мирные толпы, кровь и следы тяжелых ушибов у людей, освобождаемых из-под стражи.

— Это сопровождалось десятками ужасающих рассказов о пытках, насилии и других видах жестокого обращения с задержанными, арестованными за участие в мирных протестах. Число людей, арестованных с 9 августа 2020 года и содержавшихся под стражей в связи с протестами, имевшими место после выборов, превышает 27 000 человек и продолжает расти. Сотни людей дали показания о пытках и других видах жестокого обращения, и несколько протестующих погибли. Если жестокие репрессии против мирных демонстрантов и против всех форм инакомыслия в Беларуси не прекратятся — на момент написания настоящего доклада жестокие репрессии правительства в отношении прав человека не показывают никаких признаков ослабления — эти цифры будут только расти, — говорится в докладе.

Правозащитники указывают: хотя белорусские власти признали, что со времени начала демонстраций в августе 2020 года они получили более 900 жалоб на злоупотребления, совершенные милицией, в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела. Напротив, против участников демонстраций были возбуждены сотни уголовных дел, в том числе против жертв пыток и жестокого обращения.



Задержанный, вышедший с Окрестина 10 августа 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Исследовательские документы Amnesty International содержат ужасающие свидетельства о произвольных арестах мирных демонстрантов и применении к ним пыток и других видов жестокого обращения, а также об убийствах. Те, кто пытался добиться правосудия в связи с этими пытками и другими видами жестокого обращения, сталкивались с явными препятствиями со стороны системы, направленной как на то, чтобы отпугнуть и запугать их, так и на то, чтобы признать недействительными их жалобы и доказательства, — говорится в докладе.

Учитывая полную безнаказанность лиц, виновных в нарушениях прав человека на территории Беларуси, Amnesty International призывает правительства, международные и региональные организации использовать все свои рычаги давления на белорусские власти, чтобы положить конец этому посягательству на права человека, а также пойти дальше и предпринять консолидированные действия по введению в действие или созданию международных механизмов для расследования и судебного преследования виновных.

Amnesty International настоятельно призывает белорусские власти предпринять следующие шаги:

— Немедленно и безоговорочно освободить всех лиц, задержанных исключительно за реализацию их прав человека, включая право на свободу мирных собраний и выражения мнений.

— Немедленно положить конец нарушениям прав протестующих, правозащитников, общественных и политических активистов и любых других лиц, и в частности: положить конец практике запрета и разгона мирных уличных собраний и прекратить незаконное, чрезмерное и произвольное применение силы полицией.

Правозащитники также призывают власти Беларуси быстро, эффективно и беспристрастно расследовать все факты пыток и других видов жестокого обращения и все другие сообщения о вышеуказанных нарушениях прав человека, привлечь к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства без применения смертной казни любого подозреваемого в совершении или соучастии в пытках и других видах жестокого обращения в отношении мирных демонстрантов, включая командиров и любых государственных должностных лиц, по чьим приказам или с чьего молчаливого согласия были совершены эти нарушения.





— Призываем власти в полной мере сотрудничать с международными партнерами и организациями, включая, в частности, Верховного комиссара ООН по правам человека, Специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси и Докладчика по правам человека Московского механизма ОБСЕ, в том числе путем направления им приглашений и обеспечения незамедлительного, полного и беспрепятственного доступа в страну, а также, при наличии соответствующей просьбы, предоставить им прямой и эффективный доступ к пенитенциарным учреждениям и всем другим местам, где могут содержаться лица, лишенные свободы, включая отделения милиции. Предоставить им весь необходимый доступ к информации и документам, которые могут быть запрошены, а также доступ к жертвам нарушений прав человека и членам их семей, адвокатам и правозащитникам, — говорится в докладе.

Amnesty International просит международные организации призвать белорусские власти предпринять все вышеперечисленные шаги, а также провести всестороннее изучение всех имеющихся и потенциальных вариантов привлечения к ответственности.

— Призываем международные организации создать и поддержать механизмы и процессы расследования и документирования этих нарушений, защиты и поддержки жертв, сбора и сохранения доказательств преступлений по международному праву и, в конечном счете, обеспечить привлечение виновных к ответственности. Такая поддержка может носить судебно-медицинский, медицинский, технический, правовой, финансовый или иной характер. Призываем оказывать поддержку инициативам по оказанию помощи жертвам пыток и других нарушений прав человека из Беларуси и основным свидетелям, в том числе путем предоставления им, при необходимости, международной защиты и содействия их свободному передвижению, — говорится в докладе.