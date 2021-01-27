Семейный капитал в Беларуси вырос: как его получить и потратить?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские семьи, в которых появился третий и последующий ребенок, получат в 2021 году 23 737,5 рублей. Эта сумма - так называемый семейный капитал - господдержка семей, которые воспитывают детей.

Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. Тогда при рождении или же усыновлении третьего, а также последующих детей родителям полагалось 10 тысяч долларов.

В 2020 году президент продлил программу еще на пять лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях - сумму ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, появилась возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), а также для обучения в государственных вузах и ссузах и оплаты медицинских услуг.

С 1 января по 31 декабря 2020 года размер семейного капитала составлял 22,5 тысячи рублей. С 2021 года сумма изменится - родители получат 23 737,5 белорусских рублей (примерно 9,2 тысячи долларов).

По данным Минтруда и соцзащиты, на 1 января 2021 года в Беларуси открыто 93,575 тысячи депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.

Как получить семейный капитал?

Семейный капитал полагается родителям, у которых появился третий ребенок. Право эту форму господдержки дается семье один раз.

Самое главное – обратиться за назначением семейного капитала в течение полугода со дня рождения (усыновления) третьего ребенка. Но если по каким-то причинам этого не получилось сделать это вовремя, то с учетом конкретных обстоятельств компетентные органы могут пойти навстречу и восстановить право на семейный капитал.

Чтобы получить семейный капитал, необходимо с заявлением и пакетом документов обратиться в исполком. С собой надо взять:

паспорт (или документ, подтверждающий полномочия представителя, если обращаетесь не вы);

свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей, учитываемых в составе семьи;

для полных семей: свидетельство о браке и документ, удостоверяющий личность супруга (супруги);

для неполных семей: свидетельство о смерти супруги (супруга), копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака (либо же иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, например, паспорт, в котором нет отметки о регистрации брака);

при усыновлении: копия решения суда об усыновлении (удочерении).

В течение пяти дней исполком запросит справки о месте жительства и составе семьи, информацию о детях. Проверят также информацию о лишении родительских прав, отмене усыновления, изъятии ребенка из семьи, отказе от ребенка. В общем, весь пакет документов перепроверят и вынесут решение в течение месяца со дня подачи заявления.

После этого родитель в течение полугода должен обратиться в "Беларусбанк", чтобы открыть депозитный счет с заявлением (он есть на сайте банка), паспортом и решением о назначении семейного капитала.

За время хранения на счете к сумме будут начисляться проценты. Семейный капитал не наследуется.

Когда можно использовать капитал?

Пользоваться семейным капиталом можно по достижении 18-летия ребенка, с появлением которого и была назначена эта выплата. Но с продлением программы с 2020 года появились и другие важные новшества, о которых так часто просили многодетные семьи (читайте об этом ниже).

После 18-летия использовать семейный капитал может один из членов семьи или же все – сумма разделится на каждого в равных долях. Для этого один из совершеннолетних подает заявление, чтобы распоряжаться всеми средствами полностью, вместе с согласием других родственников.

паспорт (или документ, подтверждающий полномочия представителя, если обращаетесь не вы);

решение (копия) о назначении семейного капитала;

если менялась фамилия и другие данные: документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, копия решения суда об усыновлении и другие);

если в семье появился еще один ребенок, которого не было при подаче документов на семейный капитал, то необходимы будут свидетельства о рождении, копии решений суда об усыновлении, о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи нового родственника;

если состав семьи изменился: свидетельство о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его без вести пропавшим, свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, учтенного в ее составе при назначении семейного капитала;

нотариально заверенное согласие совершеннолетних членов семьи, законных представителей несовершеннолетних членов семьи на предоставление права распоряжаться всеми средствами семейного капитала одному совершеннолетнему члену семьи или несовершеннолетнему члену семьи в лице его законного представителя.

Если родственники согласия не достигли, то семейный капитал разделят поровну на мать и отца (отчима/мачеху), которые учитывались при назначении семейного капитала, и детей (и тех, кто появился в составе семьи позже). Если родители развелись и один из них в семье не проживает, то он не получает часть средств. Так же поступят, если одного из родителей со временем лишили родительских прав.

Использовать семейный капитал после совершеннолетия ребенка можно на улучшение жилищных условий, получение медпомощи, услуги в сфере социального обслуживания, на накопление пенсии матери.

Что можно досрочно

После обновления программы семейного капитала с 2020 года средства можно использовать досрочно. И если раньше использовать их (частично либо полностью) досрочно можно было только на оплату медицинских услуг, то теперь список расширился:

на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам);

на обучение в государственных вузах и ссузах;

на оплату медицинских услуг (и стоматологических тоже).

Перечень необходимых документом будет зависеть от этих целей. И на каждый частный случай, скажем, в зависимости от того, как вы планируете улучшать жилищные условия (строительство, покупка жилья, погашение жилищного кредита) будет разный пакет справок, который лучше заранее уточнить в местном исполкоме.

Кстати, такое же право на досрочное использование семейного капитала имеют и те семьи, которым он был назначен по программе прошлых лет – 2015-2019 годов.

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