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Семейный капитал в Беларуси вырос: как его получить и потратить?
27.01.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусские семьи, в которых появился третий и последующий ребенок, получат в 2021 году 23 737,5 рублей. Эта сумма - так называемый семейный капитал - господдержка семей, которые воспитывают детей.
© Sputnik / Варвара Гертье
Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. Тогда при рождении или же усыновлении третьего, а также последующих детей родителям полагалось 10 тысяч долларов.
В 2020 году президент продлил программу еще на пять лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях - сумму ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, появилась возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), а также для обучения в государственных вузах и ссузах и оплаты медицинских услуг.
С 1 января по 31 декабря 2020 года размер семейного капитала составлял 22,5 тысячи рублей. С 2021 года
По данным Минтруда и соцзащиты, на 1 января 2021 года в Беларуси открыто 93,575 тысячи депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.
© Sputnik / Константин Михальчевский
Как получить семейный капитал?
Семейный капитал полагается родителям, у которых появился третий ребенок. Право эту форму господдержки дается семье один раз.
Самое главное – обратиться за назначением семейного капитала в течение полугода со дня рождения (усыновления) третьего ребенка. Но если по каким-то причинам этого не получилось сделать это вовремя, то с учетом конкретных обстоятельств компетентные органы могут пойти навстречу и восстановить право на семейный капитал.
Чтобы получить семейный капитал, необходимо с заявлением и пакетом документов обратиться в исполком. С собой надо взять:
В течение пяти дней исполком запросит справки о месте жительства и составе семьи, информацию о детях. Проверят также информацию о лишении родительских прав, отмене усыновления, изъятии ребенка из семьи, отказе от ребенка. В общем, весь пакет документов перепроверят и вынесут решение в течение месяца со дня подачи заявления.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
После этого родитель в течение полугода должен обратиться в "Беларусбанк", чтобы открыть депозитный счет с заявлением (он есть на сайте банка), паспортом и решением о назначении семейного капитала.
За время хранения на счете к сумме будут начисляться проценты. Семейный капитал не наследуется.
Когда можно использовать капитал?
Пользоваться семейным капиталом можно по достижении 18-летия ребенка, с появлением которого и была назначена эта выплата. Но с продлением программы с 2020 года появились и другие важные новшества, о которых так часто просили многодетные семьи (читайте об этом ниже).
После 18-летия использовать семейный капитал может один из членов семьи или же все – сумма разделится на каждого в равных долях. Для этого один из совершеннолетних подает заявление, чтобы распоряжаться всеми средствами полностью, вместе с согласием других родственников.
Если родственники согласия не достигли, то семейный капитал разделят поровну на мать и отца (отчима/мачеху), которые учитывались при назначении семейного капитала, и детей (и тех, кто появился в составе семьи позже). Если родители развелись и один из них в семье не проживает, то он не получает часть средств. Так же поступят, если одного из родителей со временем лишили родительских прав.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Использовать семейный капитал после совершеннолетия ребенка можно на улучшение жилищных условий, получение медпомощи, услуги в сфере социального обслуживания, на накопление пенсии матери.
Что можно досрочно
После обновления программы семейного капитала с 2020 года средства можно использовать досрочно. И если раньше использовать их (частично либо полностью) досрочно можно было только на оплату медицинских услуг, то теперь список расширился:
Перечень необходимых документом будет зависеть от этих целей. И на каждый частный случай, скажем, в зависимости от того, как вы планируете улучшать жилищные условия (строительство, покупка жилья, погашение жилищного кредита) будет разный пакет справок, который лучше заранее уточнить в местном исполкоме.
Кстати, такое же право на досрочное использование семейного капитала имеют и те семьи, которым он был назначен по программе прошлых лет – 2015-2019 годов.
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С 1 января размер семейного капитала повысился до 23 737,5 рублей - что можно с ним делать, разбирался Sputnik.
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